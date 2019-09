El guiño de Albert Rivera a Rafa Nadal por esta impresionante acción

Rafa Nadal está protagonizando un US OPEN espectacular en todos los aspectos, tanto en el juego como en acciones como la que hemos podido ver antes de su partido de octavos de final ante el argentino Diego Schwartzman.

El tenista fue retado durante el calentamiento por el equipo de la cabina de prensa de la televisión que retransmite los partidos. Propusieron al balear lanzar la bola hasta la cabina y que llegara a las manos del famoso periodista John McEnroe.

There's a reason they call it a BULLSeye, right @RafaelNadal? ������#USOpen pic.twitter.com/BQWMzSzGBH