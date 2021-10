García Bragado cierra una carrera de récord: "Estoy eternamente agradecido al deporte"

El atleta español Jesús Ángel 'Chuso' García Bragado ha cerrado oficialmente una carrera de récord, marcada por un oro mundial y ocho participaciones olímpicas, con una despedida sorpresa este lunes en el Comité Olímpico Español, donde se ha confesado "eternamente agradecido al deporte y eternamente responsabilizado para devolverle todo" lo que le ha dado durante su carrera.

"Esto ha sido una encerrona de las buenas. Ha sido un grandísimo sorpresón. Me siento eternamente agradecido y eternamente responsabilizado para devolver todo lo que me ha dado el deporte. Estoy seguro de que podré hacerlo", valoró García Bragado, con las palabras entrecortadas por la emoción.

El marchador estuvo arropado por el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, el presidente de la Real Federación Española (RFEA), Raúl Chapado, y por su esposa y entrenadora, Montse Pastor, entro otros seres queridos. Durante el acto se emitió un documental que repasó su carrera con testimonios de compañeros, técnicos, familiares y amigos.

Podólogo de profesión, García Bragado explicó que piensa seguir dedicando al atletismo. "Tengo un proyecto en la cabeza y soy muy cabezón y me voy a empeñar mucho en sacarlo adelante. Tardaré el tiempo que sea, pero estoy convencido de que acabaré sacando chavales que serán olímpico dentro de muchos años. Mi corto plazo es acompañar a los que vayan a ser olímpicos en París y en el futuro espero seguir haciéndolo. En eso va a estar mi empeño", indicó.

El madrileño, que cumplirá 52 años dentro de dos semanas, debutó en los Juegos de Barcelona'92 y continuó su periplo olímpico en Atlanta, Sidney, Atenas, Pekín, Londres, Río de Janeiro y Tokio para un total de ocho ediciones, récord absoluto en la historia del atletismo mundial. Además, también disputó 13 Mundiales, competición en la que logró un oro (Stuttgart'93) y tres platas (Atenas'97, Edmonton'01 y Berlín'09).

Blanco: "Hoy te conviertes en leyenda del deporte español"

"A la gente se le mide por la medalla olímpica y no es verdad, es mucho más importante tu trayectoria", le dijo por su parte Blanco, añadiéndole que "para dimensionarte a nivel mundial no hace falta esa medalla". "Tienes un ADN especial con talento, trabajo, esfuerzo y sobre todo respeto, el que te has mostrado a ti mismo, a tus rivales y al juego limpio. Eres un gran ídolo y hoy te conviertes en leyenda del deporte español para las sucesivas generaciones. Eres un gran referente para toda la sociedad española", le alabó el presidente del COE.

Además, Chapado, que fue compañero de García Bragado en la selección española durante su época de atleta, valoró que el marchador ha "tenido el arte de competir, el arte de triunfar y el arte de superar las frustraciones". "Tu figura ha engrandecido el atletismo español y sé que vas a seguir formando parte de él. Gran parte de sus páginas de gloria están escritas por ti. Falta una cosa que no ha sido justa contigo porque hubo gente que hizo trampas. Qué lástima que no se pueda demostrar en una sede judicial lo que todos sabemos, pero la medalla olímpica la llevas en tu pecho", le recalcó.