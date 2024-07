Fútbol/Euro.- Alegría: "España ha hecho la mejor Eurocopa, y nos ha ha dado una lección de lo que es un equipo"

"En el palco no fuimos muy ortodoxos, después de doce años nos trajimos la Eurocopa y saltó hasta el apuntador", confesó la ministra de Deportes

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, afirmó que la selección española de fútbol "ha hecho la mejor Eurocopa" en Alemania, donde logró su cuarto título continental tras derrotar (2-1) a Inglaterra en el Olímpico de Berlín, y se felicitó por el triunfo del tenista Carlos Alcaraz en el torneo de Wimbledon.

"Seguimos con la alegría que nos dieron Carlos Alcaraz y esta maravillosa selección que, desde luego, todo el país celebramos con alegría y con toda la ilusión. He tenido la fortuna de acompañar a la selección durante cuatro partidos y empezamos con nervios, pero la selección española ha hecho la mejor Eurocopa y se ha comportado como la mejor selección", dijo en declaraciones a Televisión Española (TVE) que recoge Europa Press.

Pilar Alegría relató como vivió en el palco del Olímpico berlinés el tanto de Mikel Oyarzabal en el minuto 86 que le dio el trofeo a 'La Roja'. "Lo vivimos con júbilo y hubo una explosión. Estábamos todos muy contentos y muy felices de lo que ha conseguido esta gran selección. Muy ortodoxos no fuimos. Es verdad que los protocolos suelen ser bastante serios, pero es que después de 12 años traernos la cuarta Eurocopa y allí saltó hasta el apuntador", relató.

En este sentido, la ministra de Deportes confesó que era "imposible aguantar esa emoción y quedarse pegado en la butaca", incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien recibe este lunes (19:30 horas) en el Palacio de La Moncloa a los flamantes campeones de Europa y el cuerpo técnico.

"Les esperará el presidente del Gobierno con toda la ilusión y luego va a hacer el recorrido por Cibeles. No me cabe ninguna duda de que hoy las calles de Madrid estarán llenas, como lo han estado estas semanas, y los bares y los domicilios. Todo el mundo ha estado apoyando a esta selección porque desde el primer partido nos ha transmitido una alegría contagiosa y que se ha disfrutado en cada rincón de España. Estamos estamos muy orgullosos de esta selección española", resumió.

Para Alegría, el equipo nacional ha dado una "lección no solamente deportiva" porque "han demostrado ser los mejores" acabando invicta y derrotando a la anfitriona Alemania sino porque han demostrado lo que significa la palabra "equipo".

"Se ve rápidamente cuando estás con ellos que se llevan muy bien y se respetan profundamente, se aprecian. Creo que esto también lógicamente se traslada al campo y los resultados están ahí", subrayó.

"NO SÉ DÓNDE ESTÁ EL TECHO DE ALCARAZ"

Alegría confesó que aún no ha podido felicitar a Carlos Alcaraz por su segundo Wimbledon consecutivo porque estuvo en Berlín, aunque recordó que le acompañó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, en el palco de la pista central del All England Club.

"No he tenido la ocasión de hablar con él porque yo evidentemente como saben estuve ayer en Berlín, pero es verdad que el ministro Marlaska estuvo acompañándole y trasladándole nuestra alegría y su felicidad, la felicidad de toda España por este segundo Wimbledon. Es un joven con 21 años y, tanto por Alcaraz como por los jóvenes jugadores de estas selecciones, tenemos unos magníficos deportistas de presente pero que desde luego les queda un futuro que yo al menos no alcanzo a ver dónde está, dónde está su techo. Hoy tendremos la oportunidad de felicitarles personalmente a todos ellos", informó.

Acerca de los Juegos Olímpicos de París, la ministra de Deportes cree que la afición española volverá a disfrutar de la "grandeza" de los deportistas españoles. "En estas últimas semanas he tenido la oportunidad y el privilegio de saludar a un número importante de jugadores que nos van a representar en los Juegos Olímpicos y a todos y a todas ellas les digo que vista su genialidad, su buen trabajo, lo que nos están demostrando y trasladando, a mí no me cabe ninguna duda que España va a superar esas 22 medallas que obtuvimos en las Olimpiadas de Barcelona porque es verdad que competimos y llevamos a unos magníficos atletas a estos Juegos Olímpicos de París", aseguró.