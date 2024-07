Fútbol.- Robin Le Normand: "Espero haber dejado huella en la Real Sociedad"

El central hispano-francés Robin Le Normand se despidió este lunes de la Real Sociedad y deseó "haber dejado una huella buena en el club", una entidad para la que "solo" tiene "palabras de agradecimiento", después de ocho años en los que ha vivido "de todo" y ha "crecido como futbolista" y "como persona".

"Solo tengo palabras de agradecimiento hacia la Real Sociedad, por todas las personas que habéis estado en mi camino durante estos ocho años. He vivido de todo, he ganado mi primer título como futbolista, he pasado momentos duros cuando no tenía el nivel para jugar en Segunda 'B'", comenzó el defensa en declaraciones publicadas en redes sociales por el equipo vasco.

Le Normand jugará a partir de la próxima temporada en el Atlético de Madrid, y antes de viajar a la capital de España se acordó de sus compañeros y el staff. "Me habéis ayudado en todos los momentos, siempre voy a recordar a todas esas personas y, sobre todo, espero haber dejado una huella buena para esas personas, para el club, una persona que ha dejado todo por la camiseta de Real Sociedad", aseguró.

"Han sido ocho años en los que no solamente he crecido como futbolista, sino también como persona, y está claro que me llevo toda esa familia en mi corazón. Cuando un chaval llega con 18 años para intentar conseguir su sueño, muchas veces no acaba bien, y ha sido una etapa maravillosa en donde el equipo ha rendido a un nivel increíble. La Copa es algo que me llevaré para toda la vida", agregó.

Finalmente, se digirió a la afición, a la que agradeció "el cariño desde el primer momento". "Solo quiero agradecer a toda la gente, sin vosotros pues no sería esta persona y este futbolista", concluyó sus palabras el central.