Fútbol.- La RFEF aclara que no "libera" a jugadores ante las "noticias falsas" sobre la Sub-19

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) calificó de "totalmente falso" las informaciones este miércoles sobre que la selección Sub-19 haya "liberado" a jugadores del Real Madrid Castilla para jugar la final por el ascenso a Segunda División.

"La Real Federación Española de Fútbol quiere manifestar que es totalmente falso, tal y como se ha publicado en las últimas horas, que tres jugadores hayan sido 'liberados' del Europeo Sub-19 para poder jugar con el Real Madrid Castilla la eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda división", dice en una nota.

"Los futbolistas no han sido convocados para disputar dicho torneo. La Federación no 'libera' jugadores, simplemente no han sido convocados. La Federación ha contactado con quienes han publicado estas noticias falsas, pero viendo que algunos no han rectificado considera pertinente realizar estas aclaraciones", añade.

El equipo dirigido por José Lana se concentrará el próximo lunes 19 de junio en Alicante para preparar el Campeonato de Europa para el que ofreció una lista de 25 futbolistas convocados. Mario Martín, Obrador e Íker Bravo son los tres jugadores del Madrid señalados por las informaciones que rechaza la RFEF, fuera de la convocatoria para el Europeo pese a ser habituales.