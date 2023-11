Fútbol.- Pedro Rocha: "Los árbitros son muy profesionales, hay que ayudarles entre todos"

El presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, celebró este lunes que "todos los estamentos" vayan ahora de la mano y reiteró una vez más su apoyo al colectivo arbitral, del que destacó su profesionalidad y para el que pidió "ayudarle entre todos".

"Efectivamente, vamos por un camino estupendo y todos los estamentos vamos de la mano, afortunadamente", señaló Rocha a su llegada a la gala de los Premios AFE. "Todos", replicó contundente sobre si en esto se incluía al colectivo arbitral.

En este sentido, el dirigente pidió unión. "No, polémica no tiene que haber, tenemos que unirnos todos. El colectivo arbitral, ya lo he dicho muchas veces, es muy profesional, tenemos un colectivo que da gusto como se preparan. Y todos somos humanos, pero hay que ayudarles entre todos", subrayó, dejando claro que "todos" en la RFEF son "transparentes". "Todo llegará", indicó sobre si los árbitros deberían hablar más públicamente para explicar sus decisiones.

Finalmente, Rocha fue preguntado sobre por qué no había convocado todavía como presidente de la Comisión Gestora de la RFEF nuevas elecciones como recogen los estatutos federativos. ""Hemos pedido al Consejo Superior de Deportes hacerlas en el primer cuatrimestre, lo han concedido y ahí vamos", zanjó.