Fútbol.- Lahm: "La FIFA descuidó el aspecto medioambiental en la elección del Mundial 2030"

MÚNICH (ALEMANIA), 14 (dpa/EP)

El exfutbolista Philipp Lahm, campeón del mundo con Alemania en 2014 y director de la Eurocopa de Alemania 2024, ha asegurado que la FIFA ha descuidado el aspecto medioambiental al adjudicar el Mundial de 2030 a seis países de tres continentes, entre ellos a España.

La FIFA anunció la semana pasada que el torneo tendrá lugar en España, Portugal y Marruecos, pero que también se jugará un partido en cada uno de los países sudamericanos de Uruguay, Argentina y Paraguay, a la espera de la aprobación final por parte del Congreso de la FIFA.

Los tres partidos forman parte de las celebraciones del centenario del torneo, cuyo primer Mundial se jugó en 1930 en Uruguay, precisamente la selección que levantó el trofeo.

Los equipos y los aficionados deberán recorrer enormes distancias para estos partidos, y Lahm declaró al diario Münchner Merkur/tz este sábado que esto le resulta "difícil" de entender, aunque le gusta la idea de volver a Uruguay por el centenario. "Estamos intentando organizar la Eurocopa más verde de la historia mientras la FIFA descuida este aspecto", indicó el director del torneo de la Eurocopa de Alemania 2024.

Además, afirmó que los desplazamientos se reducirán al mínimo en la Eurocopa y que no utilizará un helicóptero para ver a todos los equipos y visitar las 10 sedes, como hizo el organizador del torneo, Franz Beckenbauer, en el Mundial de Alemania 2006. "Ya no encaja en los tiempos actuales que se recorra el país en helicóptero. Independientemente de eso, no soy partidario de los vuelos en helicóptero", afirmó.

Lahm añadió que la dispersa edición de 2030 también le hará echar de menos "la idea de una fiesta del fútbol". "Nos reunimos, nos vemos y mostramos cómo queremos vivir juntos", indicó, asegurando que todo esto "no será así" en los planes de la FIFA.