Fútbol.- Iñaki Williams: "La gente en España es clasista"

El jugador del Athletic Club Iñaki Williams reconoció que "hubiese agradecido que los jugadores del Real Madrid se hubieran ido" de Mestalla por el episodio de racismo contra el brasileño Vinícius Júnior la pasada temporada, y argumentó que "en España la gente es clasista".

"En España, considero que la gente es clasista. Porque si tienes mucho dinero, como es mi caso, no miran el color de la piel. Pero si eres un vendedor ambulante, sí que se mira más", explicó el delantero en una entrevista a ESPN recogida por Europa Press.

El ariete, internacional con Ghana, abordó el asunto del racismo en el fútbol y, en concreto, el episodio sufrido por el madridista Vinícius en Mestalla, cuando el colegiado llegó a parar el encuentro ante las amenazas del carioca de abandonar el campo. "Es algo que él no tiene que sufrir, pero al final lo hace muy bien, porque da visibilidad a todas esas personas que han recibido racismo", admitió.

"Hubiese agradecido que todos los jugadores del Real Madrid se hubiesen ido y que el partido se hubiera paralizado, la reacción tiene que ser esa", advirtió Williams sobre la posición de los compañeros del delantero merengue.

Finalmente, el '9' de los 'leones' reconoció que cuando llegó al primer equipo del Athletic "hubo muchos 'memes' de que un negro no podía jugar" en el conjunto vasco. "Y yo me siento vasco, como se sienten todos mis compañeros. El mundo se está globalizando y a los aficionados ya no les sorprende ver a un negro en el Athletic", celebró.