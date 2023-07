Fallece el surfista Mikala Jones tras cortarse en la arteria femoral

Mikala Jones, surfista profesional, ha fallecido este domingo a los 44 años en la costa de las islas Mentawai (Indonesia) al desangrarse tras sufrir un accidente mientras surfeaba. Según los informes, Jones recibió un corte en la ingle, concretamente en la arteria femoral, y todo apunta a que habría sido provocado por la aleta de la tabla. Ello habría provocado una alta pérdida de sangre.

Santiago Pereira, surfista uruguayo, presenció el momento y contó lo ocurrido al medio Duke: “Le vino una serie gigante, esta sí conmovió al hawaiano, que puso su GoPro en la boca y empezó a remar con energía. Agarró la segunda de la serie. Era muy grande, tres veces su tamaño... Al salir de la espuma notó que se hizo un corte en la ingle", dijo.

"Venía la siguiente ola aún más grande y no podíamos entrar a buscarlo. Consiguió pasarla por abajo. Luego vino otra igual de grande, también la pudo pasar por abajo, pero esta vez ya estaba sin fuerzas y no podía bracear más. Fuimos a buscarlo y se desmayó encima de la tabla. Perdía mucha sangre. Lo subimos a la lancha, le hicimos un torniquete con una cuerda y lo apretamos con un palo. Le decíamos que no se durmiera, que se quedara con nosotros. Él respiraba. De camino, Loki, el surf guide, pidió auxilio y un ambulancia. Veinte minutos después nos esperaba en la costa de Tuapejat. Lo bajamos de la lancha con varios locales ayudando. Estaba ido, totalmente inconsciente. Lo llevamos hasta la camilla del ambulancia, cerramos las puertas y se fue hasta el hospital... pero ya era tarde, Mikala ya se había ido", contaba Pereira.