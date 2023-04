Fallece Bushwacker Butch, leyenda de la WWE y componente del popular dúo los 'Sacamantecas'

Luto en el mundo de la lucha libre después del fallecimiento de una sus leyendas más queridas. Y es que esta semana se ha conocido el fallecimiento a los 78 años y por culpa de una infección respiratoria de Bob Miller, más conocido como Bushwacker Butch.

Miller formaba junto a Luke Williams el recordado dúo de los 'Sacamantecas' (Bushwatcher) una dupla icónica que dominó la WWE a finales de los años 80 y que se ganó el cariño del público hasta llegar a entrar en el salón de la fama de la organización en 2015.

WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer Robert “Bushwhacker Butch” Miller has passed away.



WWE extends its condolences to Miller’s family, friends and fans. pic.twitter.com/8Ox5EDYXh0