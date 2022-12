España vence a Serbia en su estreno en Texas

La selección española de waterpolo se impuso por 12-11 a la de Serbia en su primer partido en el triangular de Texas (Estados Unidos). El conjunto de David Martín tuvo que remontar un marcador adverso tras ser superado por su rival en los dos primeros parciales (1-2 y 3-4), aunque los goles de Álvaro Granados (2), Blai Mallarach y Alejandro Bustos le mantuvieron en el partido.



El choque disputado en Lewisville entre España, campeona mundial, y Serbia, olímpica, se apretó aún más en el tercer parcial con un 3-2 y Granados resultó decisivo en el último para completar un 5-3, con tres dianas (cinco en total del partido) en los ocho minutos finales.





Don't miss the @TeamUSA Men later this month in Dallas for the North Texas New Year's Showcase featuring Serbia and Spain. ????????????



Get your tickets now!



?? https://t.co/dn8dhvqvHE#waterpolopic.twitter.com/t7B0JToq58