El CTA nombra a Javier Sánchez como su responsable del Área de Rendimiento Físico

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha nombrado a Javier Sánchez Sánchez como responsable de su Área de Rendimiento Físico del CTA, con la misión de dar un impulso al nuevo Área de Salud, complementando el trabajo en equipo del Área Física y el Área Médica.

Según informó la RFEF, Javier Sánchez es actualmente profesor de la Universidad Europea de Madrid en Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y de la Universidad de Castilla La Mancha, en Postgrados de Gestión Deportiva y Aplicación de Tecnología en la Optimización del Rendimiento y la Prevención y Readaptación de Lesiones en Fútbol.

Además, es el responsable del área física del Comité de Árbitros de la Real Federación de Fútbol de Madrid y tiene como Doctorado en Ciencias del Deporte, obtuvo en 2014 el Premio Nacional de Excelencia Universitaria concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. También es autor de tres libros sobre gestión deportiva y ha dirigido 15 proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre plataformas tecnológicas y fútbol.

El toledano es igualmente miembro desde 2018 del Comité Científico en el World Congress on Science and Football en la Universidad Victoria (Melbourne) con una estancia de seis meses centrada en la investigación en alto rendimiento y fútbo, y es líder del Proyecto 'Artificial turf in football: comprehensive analysis of sports surfaces as a determining factor in the practice of football' en el Centro de Estudios Deportivos Internacionales (CIES) de la FIFA.

"Afronto este reto con la mayor de las ilusiones y con la intención de poner mi conocimiento al servicio del CTA. Para mí es un placer poder formar parte de este equipo y mi filosofía coincide con las premisas del comité", señaló el nuevo responsable del Área de Rendimiento Físico del CTA.

Este señaló al "trabajo y humildad" como "las claves sobre las que se cimenten todas las iniciativas del Área de Salud". "La coordinación multidisciplinar entre los departamentos médico, técnico y físico garantizará una visión integral con el árbitro como foco de actuación", comentó.

"El objetivo es facilitar la labor arbitral para que puedan desempeñar su actividad de la manera más cómoda posible, sin que las demandas físicas de competición les generen un estrés adicional a la propia carga el partido", sentenció.