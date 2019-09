Carolina Marín remonta en cuartos de final y avanza a semifinales en China

Carolina Marín continuó su progresión en el Abierto de China de bádminton y derrotó en cuartos de final a la jugadora china He Bing Jao, séptima favorita, por 11-21, 21-14 y 21-15.

Highlights | Carolina Marin ���� hitting her targets in this great quarterfinal matchup against He Bing Jiao ����#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/gYtMraYS9r