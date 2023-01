Carolina Marín se mete con autoridad en los cuartos del Abierto de Malasia

La jugadora española Carolina Marín se clasificó este jueves con brillantez para los cuartos de final del Abierto de Malasia de bádminton, de categoría Super 1000, al derrotar a la tailandesa Pornpawee Chochuwong por 21-14 y 21-17.

Después de superar un exigente estreno ante la india Pusarla Venkata Sindhu (21-12, 10-21 y 21-15), la jugadora onubense dominó con mucha autoridad a su segunda rival, a la que derrotó por cuarta ocasión consecutiva y por octava vez en nueve enfrentamientos.

Great win today! Looking forward to play the quarterfinals ??

Gran victoria hoy! Deseando jugar los cuartos de final ???? #MalaysiaOpen2023



