Carolina Marín avanza a semifinales del SaarLorLux Open 2020

Carolina Marín se ha clasificado este viernes para las semifinales del SaarLorLux Open 2020, que se celebra en Alemania, tras derrotar en cuartos de final a la francesa Qi Xuefei, en un encuetro que resolvió en dos sets (21-12 y 21-18) durante 37 minutos.

Su rival en la lucha por un hueco en la final es la escocesa escocesa Kirsty Gilmour.

‼ A SEMIFINALES ‼



���� Otro enorme partido @CarolinaMarin en el #SaarLorLuxOpen le permite vencer a la francesa Qi Xuefei por 21-12 21-18.



���� Se cita con la escocesa Kirsty Gilmour por un puesto en la final ��#VamosCaro �� https://t.co/XxBVtd0Kklpic.twitter.com/sWLPvHEleC — �� Bádminton España (@BadmintonESP) October 30, 2020

Carolina aseguró tras el partido de cuartos de final que "no estoy muy contenta por cómo me he encontrado en la pista. Tengo que seguir mejorando algunas cosillas, sobre todo tácticamente. Pero tengo ganas de afrontar el partido ante la escocesa. Iremos a por todas".