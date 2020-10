Se buscan deportistas españoles que quieran probar el skéleton y que sueñen con ser olímpicos

Se buscan deportistas españoles entre 18 y 30 años que tengan ganas de probar el skéleton y sueñen con ser deportistas olímpicos.

Es el objetivo que se ha propuesto la Federación de Deportes de Hielo, que ha abierto un proyecto 'Copa de España 2020' para el que se puede apuntar quien quiera probar esta disciplina deportiva.

Ander Mirambell, principal deportista español en skéleton, contó este sábado en Tiempo de Juego en qué consiste el proyecto y cómo se puede apuntar la gente: "Buscamos deportistas velocistas, del deporte que sean: natación, fútbol... La idea es probar, ver si les gusta y si pueden. Se necesita que tengan entre 18 y 30 años y que nos envíen el CV deportivo. Se les pide también una carta motivacional. Es un poco caro, pero es la idea, que la gente pueda probar ese deporte y cumplir un sueño".

"La idea es que haya unos días de entrenamiento en Innsbruck y luego se compita", explica Mirambell. La única 'pega', por cuestiones de presupuesto, es que la estancia en Innsbruck se la tiene que costear cada participante.

De esa Copa de España, seleccionarán a los mejores para poder prepararlos con el objetivo de participar en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

El skéleton permite alcanzar velocidades de hasta 120 km/h 'cabeza abajo', "aunque mi experiencia me dice que no creo que suban de 100 km/h. Hay experiencias en circuitos donde se tira gente de 50 y 60 años. En España no se puede practicar, es uno de los hándicaps para pedir los Juegos Olímpicos de Invierno, aunque una instalación de este tipo es bastante cara".

Dónde inscribirse en la Copa de España 2020 de skéleton

Se puede hacer mediante dos vías: mediante la web oficial de la Federación Española de Deportes de Hielo [pinchar aquí para abrir el enlace] o en los enlaces que facilita Ander Mirambell en sus redes sociales.

Los requisitos de inscripción son:

– Tener entre 18-30 años

– Adjuntar CV, acreditando potencial deportivo

– Adjuntar carta de motivación

– Haber practicado activamente algún deporte durante el último año

La RFEDH admitirá candidaturas hasta el 22 de octubre de 2020, guardándose el derecho a cerrar antes el periodo de inscripción si se llega al límite de plazas disponibles. Se reservará un número determinado de plazas a mujeres que quieran participar en el proyecto, con el fin de intentar llevar el mismo número de hombres y mujeres, como ya se hizo en la última concentración oficial.

"Gran Bretaña, por ejemplo, no es un país de hielo, y lleva sumando medallas desde 2006. Así que son un ejemplo para motivarse", finalizó Mirambell.