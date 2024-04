Un barco y cuatro ciclistas, a volar sobre el mar

Será el 22 de agosto en el Port Vell de Barcelona. Es la fecha elegida para la gran fiesta de inauguración de la 37ª edición de la Copa América de Vela, la gran competición que reúne a los bólidos del mar, la Fórmula Uno de los barcos. Desde el 26 de agosto al 7 de agosto, cinco embarcaciones competirán ente ellas para que, solo la primera y mejor de ellas, desafíe al Emirates Team New Zealand, poseedor del título en la pasada Copa América.

Entre los barcos que ya están trabajando desde hace meses, años, en Barcelona está el Alinghi Red Bull Racing Team. Su barco, el Boat One, fue botado el pasado martes, en lo que es el primer bautizo de embarcación de este edición de la Copa América.

Audio





En el equipo Alinghi Red Bull abren las puertas del Boat One, cuentan cómo y de qué manera se preparan desde hace dos años en el Port Vell de Barcelona y, además, nos descubren unos detalles que no dejan de sorprender. ¿Sabían que dentro del barco habrá ciclistas? ¿Cómo se preparan? ¿Para qué sirve su pedaleo incesante? COPE ofrece aquí dos entrevistas que no dejan dudas: la ingeniería, el ciclismo, el mar y la velocidad están unidas en un mismo objetivo... Ganar y volar sobre las aguas de la bendita Barcelona.

Audio





Aquí le dejamos la charla con Arthur Cevey, ciclista del Alinghi Reed Bull Team y Marie Janicot, ingeniera mecánica del Alinghi Red Bull Team.