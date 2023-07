Asier Martínez pone fin a la temporada: "Levantarse y pelear"

El atleta navarro Asier Martínez ha decido poner fin a su temporada después de no recuperarse de sus problemas en el pie.

En un comunicado a través de las redes sociales, el bronce mundial y campeón de Europa de los 110 metros vallas ha confirmado que "con rabia y tristeza me despido de esta temporada".

"En un año donde no he parado de intentarlo", como señala el propio Asier, asegura que "no puedo reprocharme nada a mí mismo".

Un comunicado donde Asier termina con un mensaje optimista: "Dicen que de las malas experiencias se aprenden y así ha sido, ya que no puedo tener más claros mis objetivos y quién me acompaña en ellos".