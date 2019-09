Así narró COPE el bronce de Blanca Fernández Ochoa en Albertville

"Es la hora de la verdad para Blanca Fernández Ochoa. Está en el portillón y en breves instantes va a tener que encarar esos 480 metros que le pueden dar una medalla en unos Juegos Olímpicos. Es su última temporada. Se retira después de esa campaña".

Así comenzaba Luis Malvar la retransmisión de la prueba de Blanca Fernández Ochoa en eslalon de esqui alpino en los JJOO de Albertville 1992. Como decía el narrador, era su última oportunidad de conseguir la ansiada medalla olímpica. Durante su carrera deportiva, había ganado cuatro pruebas de la Copa del Mundo, pero se le resistía la gloria olímpica. Aquel día sumó un bronce, el primero para una española, que supo a oro.

"Blanca Fernández Ochoa puede ser ahora mismo tercera. Queda la estadounidense Julie Parisien por competir y es la única que le puede arrebatar el bronce", contaba Malvar. "'¡Medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa!", gritó al término de la prueba.

"Siento una alegría muy grande. Esto es el premio a toda una carrera y a todo un trabajo hecho que durante años he estado haciendo y que no llegaba a tener su recompensa. Es de bronce, pero es una medalla. Me voy a ir por la puerta grande", decía ante los micrófonos de COPE tras la consecución del bronce. "Yo sabía que estaba entre las mejores, pero para los que solo cuentan los grandes acontecimientos faltaba esto para hacerles ver que soy una de las mejores", añadía.

Audio

Unos meses después, el 8 de julio de 1992, contó también en COPE los recuerdos de su infancia en el programa "Mi querido diario" con Teresa Velayos