Ana Peleteiro regresa a la competición con un salto de 14,13 metros

Ana Peleteiro, bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, no pudo tener un mejor regreso a las pistas y se impuso este miércoles en la final de triple salto de la reunión de Castellón con un mejor intento de 14,13 metros, la mejor marca española del año.



Registro que despejó todas las dudas con las que la atleta gallega afrontó su regreso a la competición, tras quince meses ausente de las pistas y apenas seis después de dar a luz a su primera hija el pasado mes de diciembre.

Una larga ausencia de los fosos de salto que no pareció afectar a la pupila de cubano Iván Pedroso, que en su primer intento en la pista Gaetà Huguet de Castellón se fue hasta los 13,68 metros, la segunda mejor marca española de curso.



Pero Peleteiro, que formará parte del equipo español que disputará la próxima semana el Campeonato de Europa por equipos que se celebrará en Polonia, no estaba dispuesta a conformarse y en su segundo intento rozó los catorce metros tras saltar 13,97.



Una barrera que la gallega, que cuenta con una mejor marca personal de 14,87 metros, superó en su sexta y última tentativa, en la que alcanzó los 14,13 metros, la cuarta mejor marca europea del año.



Salto que le valió las felicitaciones de su entrenador Iván Pedroso, que también dirige a la plusmarquista universal, la venezolana Yulimar Rojas, que no dudo en bajar a la pista para abrazar a su pupila, lo mismo que su pareja, el triplista francés Benjamin Compaoré.



Una marca que Peleteiro, de 27 años, tratará de superar la próxima semana en la localidad polaca de Chorzow, la siguiente cita de la saltadora gallega, que tiene también en mente en su planes la reunión que se celebrará el próximo mes de julio en Madrid.