Alejandro Blanco: "No me fijo una fecha para la vuelta del deporte, la decidirá el Gobierno"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó que no piensa en una fecha para la "vuelta del deporte" porque la decidirá el Gobierno, y que la prioridad es cuidar la salud de los deportistas y lograr los recursos económicos para retomar la "senda del éxito" el próximo año en los Juegos de Tokyo 2020.

"Tenemos que apoyar la decisión del Gobierno porque va a decidir la vuelta del deporte en base a criterios científicos o médicos. No me fijo fechas para cuando se pueda empezar porque luego no me quiero decepcionar si luego no se cumple. Solo pienso en esperar a que se controle la pandemia y recuperar la vida normal", dijo en una videoconferencia con la prensa.

En este sentido, Alejandro Blanco, que estuvo acompañado por el vicepresidente del COI, Juan Antonio Samaranch, se declaró "expectante" ante esa vuelta a los entrenamientos por parte de los olímpicos españoles. "Va a haber diferencias entre los deportes individuales y por equipos. Ojalá se puedan abrir las puertas para las competiciones", apuntó.

Blanco cree que ese retorno será progresivo, "poco a poco y controlado". "El deporte, bien controlado, puede volver a la normalidad. España ha dado un ejemplo de solidaridad enorme y también los deportistas españoles, que han cesado de entrenar y respeto el confinamiento", subrayó.

El presidente del COE celebró que las normas de clasificación para Tokyo 2020 se mantienen, y que no se plantea que los Juegos no se puedan celebrar el próximo año, aunque recalcó que "la primera prioridad es la salud de los deportistas". "No hay ningún debate. Si hay el más mínimo riesgo, no hay ninguna oportunidad de organizar los Juegos", señaló.

Asimismo, Blanco se mostró "enormemente" preocupado por la situación económica provocada por la pandemia de la COVID-19, especialmente la de los clubs, que son el eje del deporte español. "No tenemos la responsabilidad porque es un tema del Gobierno. Debemos ir de la mano con las federaciones, clubs y deportistas para intentar que se tomen medidas de recuperación rápida", dijo.

Así consideró que las federaciones deportivas van a atravesar por una "etapa difícil" por los menores ingresos por licencias y de los patrocinadores. "El deporte no es ajeno a lo que va a pasar en la sociedad. Debemos hacer un análisis superar esta crisis y retomar la senda del éxito y de la actividad normales", destacó.

Recordó que el COE acaba de renovar los acuerdos para el programa 'Podium' con Telefónica, del que se benefician 88 deportistas; con la Universidad Católica de Murcia (UCAM), que beca a 400 olímpicos; y con la Fundación Trinidad Alfonso de Valencia. Además, junto con la presidenta del CSD, Irene Lozano, ha asegurado la continuidad de las ayudas del programa ADO. "Nos estamos moviendo para que, cuando veamos la puerta abierta, el deportista salga a la calle con tranquilidad", señaló.

Alejandro Blanco agradeció la donación de 9.000 mascarillas de protección para afrontar el posible contagio por coronavirus por parte del Comité Olímpico Chino, gracias a la mediación de la Fundación Juan Antonio Samaranch, en honor al expresidente del COI fallecido hace 10 años.

El envío llegó esta semana al COE y el material irá destinado a las federaciones deportivas (6.000), el centro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Getafe (500), Cruz Roja (1.500) y al propio organismo olímpico (1.000), que irá repartiendo entre sus empleados y actos que organice

El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch Salisachs, afirmó que el organismo "sufre", "sangra" y "llora" como el resto de la sociedad, y que no existen indicaciones de ningún organismo que impidan la celebración de los Juegos de Tokyo 2020, que tendrán una "gran carga simbólica".

"No hay una prevención por parte del Gobierno de Japón de que tengamos la sospecha de que pudiera pasar alguna incidencia. Estamos trabajando para que los Juegos se puedan hacer en el verano de 2021. No hay ninguna indicación de nadie y no hay ninguna duda de que serán unos grandísimos Juegos con una gran carga simbólica", aseguró en una videoconferencia con la prensa.

"No es vacuna o no vacuna. El COI es parte de la sociedad y saldremos de esta pandemia con el resto, bajo la supervisión de las autoridades sanitarias mundiales. Somos como los demás: sufrimos, lloramos y sangramos. Esperamos que, cuando abramos la puerta, celebramos que juntos hemos salido de esto. El movimiento olímpico dará un grandísimo servicio a la sociedad con estos Juegos de 2020", aseguró.

A su juicio, nadie del mundo del deporte tiene "derecho" a expresar una opinión sobre si se deben o no celebrar las competiciones. "Estamos intentando ser muy responsables y minimizar el daño. Siempre defendiendo el derecho de los deportistas a competir, pero, por encima de ello, debemos obedecer muy estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias", resaltó.