Adesanya retiene el cinturón ante Vettori y Brandon Moreno se convierte en el primer campeón mexicano de UFC

Israel Adesanya sumó su 10ª defensa del título de peso medio



El nigeriano Israel Adesanya venció este domingo en Glendale (EEUU) por decisión unánime al italiano Marvin Vettori y retuvo el título del peso medio de la UFC.



Adesanya disipó las dudas. Tras su fracasado escarceo en la categoría semipesada en busca del título ante el polaco Jan Blachowicz, se apoyó en sus fortalezas y se reafirmó como monarca del peso medio. Vettori estuvo a la altura de la cita, pero no sumó los dividendos suficientes para arrebatarle el oro al campeón.





Adesanya suma ya 10 victorias al hilo en la categoría y se sitúa solo a tres del récord de esta, en posesión del brasileño Anderson Silva. El nigeriano suma un récord de 21 victorias -15 por 'KO'- y una sola derrota.

Brando Moreno, primer campeón mexicano de UFC

Brandon 'The Assassin Baby' Moreno, primer mexicano campeón de la lucha UFC, venció por sumisión en el segundo asalto al brasileño Deiveson Figueiredo y se proclamó este domingo campeón del peso mosca en una noche en la que -dijo- "estaba preparado para morir".



'The Assassin Baby' no dejó pasar la oportunidad de su vida y pasa a la historia de la UFC. Se mostró solvente, tanto de pie como a ras de lona, y demostró que su desempeño en el primer enfrentamiento nulo estaba lejos de ser un hecho aislado. Puso fin al reinado de Figueiredo y colocó la bandera de México en lo más alto de las MMA.

Nate Díaz cae ante Leon Edwards

Nate Díaz sumó su segunda derrota consecutiva después perder con Leon Edwards. En un combate controlado por el jamaicano durante los primeros 4 asaltos, pero que a punto estuvo de dar la sorpresa en el 5º el pequeño de los Díaz.

Un gran derechazo casi noqueó a un Edwards que había castigado mucho a Nate Díaz, pero el estadounidense no continuó apretando y su contrincante pudo recuperarse. Nate perdió ante Masvidal en su última lucha por el título BMF.

That ending had us ON OUR FEET ??????#UFC263pic.twitter.com/9LfYNDCRUY — UFC (@ufc) June 13, 2021