Samaranch, en El Partidazo de COPE: "Los JJOO se van a hacer; no nos planteamos cambiarlos de fecha o ciudad"

Entrevistamos en El Partidazo de COPE al vicepresidente del Comité Olímpico Internacional Juan Antonio Samaranch Jr, para hablar de una posible suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokyo debido a la crisis del coronavirus:

AUDIO DE LA ENTREVISTA A SAMARANCH

VÍDEO DE LA ENTREVISTA A SAMARANCH

El coronavirus y las decisiones que se están tomando en el mundo del deporte

“Hay una situación muy seria de alarma sanitaria y todas las autoridades deportivas debemos estar al servicio de las autoridades sanitarias, que son las que tienen que tomar decisiones y tienen que darnos recomendaciones. Casi, no debemos opinar, yo creo que todas las medidas que se están tomando en Italia, España y resto del mundo sobre eventos deportivos que se están celebrando actualmente, son medidas que están basadas en la opinión de expertos sanitarios, y a esas opiniones nos tenemos que plegar y tenemos que acompañarlas con la mejor de nuestras habilidades”

El COI y su postura de que los Juegos Olímpicos se van a celebrar

“Los juegos son a final del mes de julio y estamos hablando de eventos que son este miércoles, mañana, la semana que viene, la Indian Wells que se celebra este fin de semana... Estamos hablando de dos espacios temporales completamente distintos. Nosotros nunca vamos a decidir si los juegos se hacen o no, o vamos a tomar decisiones en sustitución de las autoridades sanitarias mundiales o japonesas. Estamos convencidos, dispuestos y trabajando con toda nuestra fuerza para hacer los mejores juegos olímpicos de la historia en Tokio en julio de este año, y hasta hoy, nadie nos ha dado la menor indicación de que eso pueda estar en peligro”

�� Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (@juegosolimpicos)



���� "Los JJOO se van a celebrar. Vamos a hacer los mejores Juegos de la historia"



❌ "No nos han dado la menor indicación de que los JJOO puedan estar en peligro"



�� #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Az22ARhsny — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 9, 2020

El coronavirus ha alterado el calendario de muchas competiciones deportivas

“Es un año muy extraño y está causando tremendas cargas de trabajo a las federaciones internacionales porque tienen que hacer sus preolímpicos. Lo que hemos pactado con todas las federaciones internacionales es: qué es lo importante que hay que defender en estos momentos. Y de cara a los Juegos Olímpicos, lo importante es defender el derecho de todos los atletas a poder acceder a una clasificación, y si se lo merecen, a poder ir a los JJOO. Todas las federaciones están trabajando en planes contingentes, hay tiempo para ello, para que cualquier atleta haya podido tener la ocasión para clasificarse para los JJOO. Es un trabajo complicadísimo, donde las federaciones están haciendo sacrificios tremendos, trabajando horas y horas para intentar facilitar el derecho de los atletas. Trabajan tanto porque estamos convencidos de que, después de tantos años preparándose, después del esfuerzo que están haciendo los atletas, que son a los que tenemos que defender, nosotros vamos a asegurarnos de que los que tengan el derecho a ir, puedan ir, y tengan la ocasión de clasificarse”

Reunión del Comité Ejecutivo del COI

“Nosotros podemos entender de organizar eventos, podemos entender de muchas cosas, pero desde luego no sabemos nada de virus. Tenemos una comisión médica muy importante que está en contacto directo, permanente y casi diario con la Organización Mundial de la Salud, con las autoridades chinas y japonesas de salud, y con todos los centros importantes de decisión sobre una crisis sanitaria como la que hay. Nosotros recibimos esa información, la difundimos en las federaciones para que se tomen las medidas adecuadas para poder hacer nuestro trabajo, pero a nosotros ni nos corresponde ni en su momento tendremos opinión de lo que es sano, seguro o de lo que hay que hacer. Nosotros nos basamos en expertos, no podemos hacerlo de otra manera. No olvidemos que, si hablamos tanto de defender a los atletas, lo primero es defenderles ante cualquier amenaza para su salud”

Las fechas de los Juegos Olímpicos de Tokio son inamovibles

“Estamos trabajando con la idea de que los JJOO se van a hacer y no estamos guardando nada detrás nuestro de los esfuerzos, que hay que hacerlos, como si se van a hacer. Los JJOO podemos hacerlos, seguro, a no ser que la situación sanitaria en ese momento indique que, o los organizadores no lo pueden organizar, porque sus autoridades sanitarias o las internacionales no lo consideran seguro, o porque consideran porque hay problemas para que los atletas vayan hasta Tokio. De momento, no tenemos indicación alguna de la Organización Mundial de la Salud, las autoridades de la Unión Europea, autoridades sanitarias de Estados Unidos y desde luego, las autoridades sanitarias japonesas. Por lo tanto, hasta el último momento, vamos con el plan de hacer los Juegos Olímpicos”

�� Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (@juegosolimpicos)



�� "No nos planteamos cambiar la fecha y la ciudad de los JJOO"



�� #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Y5weD8XXt8 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 9, 2020

La dificultad de especular sobre el futuro del coronavirus en el mundo entero

“Es muy difícil especular, lo que se busca es el bien general de los atletas y el poder dar al mundo ese chute de energía que son los valores olímpicos cada cuatro años, y tener los mejores modelos sociales para nuestros jóvenes en todo el mundo. Si los juegos se pueden realizar, como está previsto, los realizaremos, si hay algún caso particular, esporádico y preciso dentro de 205 comités olímpicos nacionales, yo no sé que pasaría”

La posibilidad de que los Juegos Olímpicos se celebren a puerta cerrada

“No hemos considerado si los Juegos Olimpicos puede tener o no puede tener público. No se si tendría sentido, lo que es importante en unos JJOO es la villa olímpica, la convivencia de los atletas de distintas religiones, países y razas en armonía y paz, es importante tener los mejores estadios para hacer las grandes “performance” de los grandes atletas para que puedan inspirar a los chicos y chicas de este mundo de que hay otra cosa a parte de la Play Station. Por lo tanto, cuando llegue el momento, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Intentaremos, por encima de todo y si es posible, hacer los JJOO y que sean los más exitosos de los muchos años atrás”

No se contempla cambiar la fecha y el lugar de los JJOO

“Los juegos van a ser a finales de julio de este año, y los vamos a hacer en Tokio, a no ser que salte una eventualidad que a día de hoy no está prevista. En la vida hay muchas amenazas, yo no sé si el coronavirus será la amenaza que esté encima de los Juegos Olímpicos. Solo podemos trabajar con una hipótesis, los JJOO los vamos a celebrar empezando a finales de julio, acabando el 10 de agosto y allí estará toda la carne en el asador”

La comunicación entre el COI y la OMS

“La OMS no nos ha dicho que nos preocupemos, pero tampoco lo contrario. No nos han dicho que haya que suspender los Juegos Olímpicos o que tengamos que prever una posible suspensión. Puede ser porque no lo piensan, o porque lo ven muy lejos, pero no esperamos que suceda la suspensión de los Juegos Olímpicos”

El dinero que se perdería en caso de que no se celebren los JJOO

“No sabemos contestar nadie sobre cuánto dinero se perdería si no se celebran, no se pueden hacer las matemáticas porque no estamos allí. No estamos haciendo números sobre qué pasaría si hay que suspender, no, todo tiene que estar en su momento, estamos a punto del encendido de la antorcha en Olimpia con poco público. No sé qué pasaría si se cancelan los Juegos Olímpicos, pero en sus más de cien años de historia, los JJOO han sobrevivido a dos Guerras Mundiales y tres ediciones suspendidas, muy grave tiene que ser para que no se hagan unos JJOO”

Las precauciones personales de Juan Antonio Samaranch ante el coronavirus

“No sé si decirlo porque soy un mal ejemplo para el resto de la gente que nos escucha. No tomo ninguna precaución, ni llevo gel, ni me pongo mascarilla, ni restrinjo los saludos y les doy un beso y un abrazo a mis amigos cuando les veo. No le tengo miedo, pero que le tenga miedo o no es absolutamente irrelevante, yo soy ingeniero industrial de educación, banquero de profesión y me dedico al tema olímpico, así que mi opinión médica no sirve de nada”

Medallas de España en los JJOO

España va a ganar más de 20 medallas, Alejandro Blanco lo tiene medido, calibrado y contado hasta la centésima. Yo creo que España tendrá una actuación importantísima y con los deportes de equipo que vamos a llevar va a ser una edición maravillosa para nuestros deportistas

Saúl Craviotto y Mireia Belmonte como posibles abanderados de España en los JJOO

“Me parecen dos atletas maravillosos que son historia viva de nuestro olimpismo, y me encantaría, estaría orgullosísimo, orgullosísimo, de verlos desfilar a los dos, pero desde luego, no me corresponde a mí, y hay muchos atletas en este país a los cuales tengo una admiración infinita y cualquiera nos va a representar bien. Sigan difundiendo que los JJOO se van a hacer”