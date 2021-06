Los primeros positivos en los JJOO ponen en alerta a Tokio2020: se endurecerá el protocolo de entrada a Japón

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han propuesto al Gobierno endurecer el protocolo de entrada en Japón para aislar de inmediato a toda delegación olímpica en la que se detecte un positivo en covid a su llegada.



La propuesta, revelada este domingo en un programa de televisión por el responsable ejecutivo de Tokio 2020, Hidemasa Nakamura, se produce después de que dos miembros del equipo olímpico de Uganda dieran positivo en el patógeno una vez en el país y ante las críticas generadas por la gestión del caso.

Uno de los nueve miembros de la delegación, un entrenador, dio positivo en el test que se le hizo a su llegada a un aeropuerto de Tokio el pasado día 19 y fue trasladado inmediatamente a unas instalaciones gubernamentales para este tipo de casos. Posteriormente se confirmó que estaba infectado con la variante delta.



Al resto de la delegación se le permitió tomar un autobús privado hasta Izumisano, en la prefectura de Osaka (oeste), donde tienen su alojamiento e instalaciones de entrenamiento hasta el arranque de los Juegos, y donde un atleta dio posteriormente positivo.

