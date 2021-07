Los hermanos Abe hacen historia tras ganar el oro olímpico el mismo día

Los judocas japoneses Hifumi y Uta Abe han hecho historia este domingo en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 al proclamarse campeones olímpicos el mismo día apenas con una hora de diferencia, algo que jamás había ocurrido en más de 120 años de JJOO, según informó el Comité Olímpico Internacional.

Uta Abe fue la primera en lograr el oro en la categoría de -52 kilos tras imponerse en la final a la francesa Amandine Buchard, a la que derrotó con gran claridad. El bronce perteneció a las italianas Odette Giuffrida y a la británica Chelsie Giles.

Keeping it in the family!



ABE Uta wins #gold for #JPN

ABE Hifumi wins #gold for #JPN



The #judo siblings both win gold at a home Olympic Games!#StrongerTogether | @tokyo2020 | @Judopic.twitter.com/DJeAmL3GtS