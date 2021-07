De la Fuente, sobre Pedri: "Tiene que seguir creciendo y dando mucho al fútbol español"

Luis de la Fuente, seleccionador español olímpico, ponderó el empate cosechado contra Japón (1-1) en un partido que calificó como “muy duro” por el escaso tiempo de aclimatación al país que provocó que el equipo estuviera "un poco espeso".

Aún así se mostró optimista de cara al debut en los Juegos Olímpicos contra Egipto el próximo 22 de julio ya que considera que están “preparados para competir al máximo nivel”.

“Ha sido lo previsto. Llevamos tres días de pocos entrenamientos, unas situaciones climatológicas duras. Sabia que nos iba a costar, estábamos un tanto espesos. Saco muchas conclusiones positivas, veo al equipo muy metido, muy implicado y ansioso por desarrollar su trabajo. Dentro de esas circunstancias que limitaban el desarrollo de nuestro potencial, el equipo está preparado mentalmente para competir el próximo día al máximo nivel y exigencia”, dijo al ser preguntado por EFE.

“Me siento de enhorabuena porque era un partido muy complicado por esas situaciones adversas. Positivo saco que el trabajo, compromiso, querer crecer y ser un equipo… que y estamos sobresalientes en formar un gran equipo. No era nada fácil estar al nivel que competimos hoy”, añadió.

Luis de la Fuente valoró también el partido de Pedri, quien salió en la segunda mitad y cuajó una buena actuación: “Tiene que seguir creciendo y dando mucho al fútbol español y a esta selección y a su club, claro. Pretendíamos que participaran todos los jugadores y dosificar los esfuerzos”, declaró.

“Venimos de un viaje durísimo, condiciones muy duras. Había que cuidar la salud de los jugadores para que no supusiera un castigo, sino un paso más en positivo en la preparación. Futbolísticamente tiene muchos registros y nos puede dar muchísimo, siempre que le acompañemos de otros grandes futbolistas que hay en el equipo y que le van a hacer mucho mejor a él”, completó.

Por último, tranquilizó sobre la ausencia del central Jesús Vallejo, quien no tiene nada grave que le vaya a impedir participar en los Juegos Olímpicos: “El viernes notó una pequeña molestia y hemos preferido reservarle. No tiene lesión, solo molestitas y no era necesario correr ningún riesgo. Queríamos que participaran todos para que sirviera de minutos, preparación, mejora y calidad; y creo que lo hemos conseguido. Tenemos la seguridad de que estará para el debut”, concluyó.