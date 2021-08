Doncic, tras caer eliminado ante Francia: “la FIBA probablemente esté feliz”

Luka Doncic, la gran estrella del baloncesto esloveno, mostró su enfado en zona mixta tras poner fin a su participación en los Juegos Olímpicos. La selección eslovena de baloncesto cayó este viernes en semifinales contra Francia por un punto (90-89), algo que al jugador no le sentó bien en un partido marcado por las quejas hacia el arbitraje durante el encuentro. Tanto él como sus compañeros de equipo se mostraron reticentes con algunas decisiones arbitrales, lo que pudo provocar el enfado del joven.

Según publicó el medio '15min', Doncic mostró su rabia gritando "¡FIBA probablemente esté feliz!". Además, en zona mixta, mientras su compañero de selección, Ziga Dimec atendía a los medios Doncic hizo notar su enfado: "Esto es por FIBA", pero al ser preguntado por si relaciona esto con alguna queja con el arbitraje no quiso abundar en ese tema: "Esta no es una pregunta que debas hacerme".

"No es una cuestión para preguntarme, todo el mundo ve su propia perspectiva, perdimos el partido y eso es. No creo que jugamos genial, pero estuvimos ahí, tuvimos la útlima oportunidad y no la conseguimos", consideró.

Tras este episodio, el jugador esloveno, en rueda de prensa, se mostró de forma tranquila, donde expuso que estaba "orgulloso del equipo" ya que "todos los jugadores rindieron al 100%" aunque "estamos decepcionados".