Cataluña propone una candidatura olímpica sin Aragón, y Aragón lo considera inaceptable

La Generalitat valora presentarse sin Aragón

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha sostenido este miércoles que la candidatura a los JJ.OO. de Invierno de 2030 con Aragón se encuentra en un "punto de no retorno", por lo que el Govern propone que se valore la opción de presentar una candidatura de Cataluña en solitario.

"Está en un punto de no retorno, y no porque el Govern no haya puesto esfuerzos en la parte técnica, sino claramente, y lo ha explicado el presidente del COE, porque el Gobierno de Aragón puso criterios políticos e hizo emerger el anticatalanismo de nuevo", ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Así, Vilagrà cree que la posibilidad de presentar una candidatura unitaria se encuentra en un punto crítico y que el Gobierno de Aragón ha lanzado "propuestas erráticas" en las últimas semanas, y ha insistido en que Cataluña no puede perder la oportunidad de presentar candidatura.

Preguntada por si cree que el Gobierno central apoyará una candidatura de Cataluña en solitario, ha recordado el papel del ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta: "Tenemos un ministro del PSC, el ministro Iceta, y creo que él no se dejará perder la oportunidad de tener opciones olímpicas".

"Ahora lo que proponemos es que se valore la opción de presentar una candidatura catalana, dado que de momento la otra opción no ha tenido salida", ha advertido, asegurando que técnicamente Cataluña está preparada para poderlo hacer y que no entendería que esta posibilidad no se pusiera sobre la mesa.

Aragón, contra una candidatura únicamente catalana

El Gobierno de Aragón considera "inaceptable" una candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 exclusivamente catalana y, de suceder, la Comunidad "removerá cielo y mar" e irá "a todos los sitios donde sea posible para denunciar la situación".

Así lo ha advertido la consejera de Presidencia aragonesa, Mayte Pérez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno preguntada por las declaraciones de la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, en las que admite la "complicadísima" situación de las negociaciones y apela a la posibilidad de presentar una candidatura individual.



"Escuchándola da a entender que este proyecto conjunto de país está finiquitado", ha reconocido Mayte Pérez, quien ha advertido no obstante que al Gobierno de Aragón nadie le "ha dicho que no" y que siguen esperando una respuesta del Comité Olímpico Español ante una propuesta que siguen defendiendo porque les parece "justa y equilibrada", que es "generosa" porque deja a la Generalitat que elija entre las diferentes propuestas y "responde al compromiso" adquirido por el organismo y el Gobierno de España.



En este sentido, la consejera de Presidencia ha advertido de que si esta candidatura "se va al traste será por la intransigencia de Cataluña que, nunca, ha aceptado una candidatura en pie de igualdad, como nos comprometimos todos".



La postura de Aragón, ha insistido, es la de presentar una candidatura conjunta en pie de igualdad y ha advertido que, "dentro de este relicario de contradicciones", los comités español e internacional han adelantado que si no hay candidatura conjunta no habrá opción a candidaturas individuales y en el caso de que se presentara sería, a su juicio, "inaceptable" y no respondería al compromiso de una propuesta de conjunto de país.