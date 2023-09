Europa domina con claridad la primera jornada con un gran Jon Rahm

El equipo de Europa empezó dominando con mucha autoridad la Ryder Cup 2023 que arrancó este viernes en el Marco Simone Golf and Country Club de Roma y barrió al de los Estados Unidos en los 'foursomes' matinales para ponerse ya con una buena ventaja de 4-0, algo inédito en su historia.

A morning to remember for #TeamEurope #RyderCup pic.twitter.com/B3XrpW4HHu

Los europeos nunca habían firmado un pleno de puntos en una primera sesión matinal en la competición y lo hicieron después de una buena puesta en escena, muy sólida, todo lo contrario que la de su rival, ineficaces en los 'greenes' y que no fueron capaces ni de mandar en ningún 'foursome' ni de llevar alguno al menos al hoyo 18.

El golfista español Jon Rahm y el inglés Tyrrell Hatton dieron el primer punto al equipo de Europa tras arrollar 4 y 3 a los estadounidenses Scottie Scheffler y Sam Burns en el primer partido de 'foursomes'.

El jugador de Barrika y el británico, pareja ya en la edición de 2021, eran los encargados de abrir la competición y lo hicieron de forma muy sólida sin dar opciones en ningún momento al número uno del mundo y al novato americano, que no estuvo nada fino.

Los europeos cogieron ventaja en el hoyo 3, la ampliaron en el 5 y aunque sus rivales recortaron en el 6, no fueron capaces de ganar ningún hoyo más. Rahm, muy seguro en las calles y en los 'greenes', y Hatton no aflojaron y se llevaron el 7, el 10 y el 11 para sentenciar en el 15 el 1-0.

Poco después, ha llegado el segundo punto para el equipo que capitanea Luke Donald gracias al noruego Viktor Hovland y el 'rookie' sueco Ludvid Aberg, que también se han impuesto con autoridad por 4 y 3 a los novatos Max Homa y Brian Harman.

Third point on the board for #TeamEurope#RyderCuppic.twitter.com/Zuh9lJb0bU