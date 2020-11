Jon Rahm, cerca del liderato en la segunda jornada incompleta del Masters

El golfista español Jon Rahm apunta a la cabeza del Masters de Augusta tras una segunda jornada que tendrá que terminarse el sábado, con un juego de manual y seis hoyos para aspirar a ser el rival a batir del fin de semana, dentro de lo abierto del torneo con los estadounidenses Dustin Johnson y Justin Thomas en esa zona alta.

Con el parón de tres horas por la lluvia del jueves y menos horas de luz por culpa de noviembre, el Masters arrastra un retraso que dejó de nuevo una jornada incompleta este viernes. Con el sol cayendo, muchos golfistas optaban y optarán a sumarse al ataque sin fin que está sufriendo el recorrido de Augusta National y sus calles y 'greens' lentos y receptivos.

Uno de ellos es Rahm, quien empezó el sábado a cuatro golpes del liderato. Ahí le esperaba ya Dustin Johnson, número uno del mundo y rival del español en unas últimas semanas de golf de quilates. El estadounidense completó su primera ronda y después jugó la segunda antes que el vasco. Tanto él como Thomas, el otro contendiente por el número uno, comparten el liderato provisional en menos 9, junto al australiano Cameron Smith y el mexicano Abraham Ancer.

Rahm fue recortando y se quedó en el hoyo 13, con un total provisional de -8, en una línea que sin duda apunta a lo más alto, con cinco 'birdies' sin fallo. El vasco supo salvar momentos delicados y jugar de libro para este viernes dejarse una clara opción de liderar el Masters. Sin embargo, Augusta, con su récord final más bajo en -18, de momento no hace criba.

