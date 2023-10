Rahm se aleja de la cabeza; García Heredia, el mejor español; Mathieu Pavon, líder

Jon Rahm, triple campeón del Abierto de España, sufrió mucho en la segunda jornada del campeonato que se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid y completó el recorrido en 72 golpes, uno sobre el par, con un acumulado de -3, un registro que le hará afrontar el tercer día lejos del liderato que mantiene el francés Mathieu Pavon con -11.

El 'León de Barrika', que disfrutó en la primera jornada del baño de masas de aficionados y del buen juego que desplegó sobre el campo madrileño, terminó el segundo día con un rictus totalmente distinto. Contrariado y sin buenas sensaciones completó el recorrido con una tarjeta de 72 golpes, uno sobre el par, y con un acumulado de 139 (-3).

Rahm salió del hoyo 1 y desde el principio supo que no era su día. El primer hoyo lo hizo con un bogey y hasta el séptimo no logró un birdie, el único de todo el recorrido. En el once se volvió a atascar y realizó otro bogey, del que ya no se recompuso hasta el final mostrándose impreciso en algunos de los últimos hoyos.

El golfista español, centro de todas las miradas en el Club de Campo Villa de Madrid, disputó cada hoyo ante la atenta mirada de los numerosos aficionados que fueron siguiendo sus pasos, aunque en menor número que en la jornada precedente, en la que el festivo por el Día de la Hispanidad provocó mayor afluencia de público.

Rahm compartió juego con su compatriota Rafa Cabrera Bello, campeón en 2021, que tampoco tuvo su mejor día. Completó el recorrido en 69 golpes, dos bajo el par, aunque con tres bogey. En total un acumulado de -3.

El mejor de la jornada volvió a ser Mathieu Pavon, que se mantiene líder por segundo día consecutivo. El francés no tuvo una jornada tan buena como la precedente pero logró mantener el liderato con solvencia con una tarjeta de 68 golpes (tres bajo par) que hacen un acumulado de -11.

Por detrás sigue el neerlandés Wil Besseling con diez bajo par, mismo registro que el indio Shubhankar Sharma, tercero. Una de las sorpresas de la jornada la protagonizó Alfredo García Heredia, que en el primer día ya demostró sus credenciales con dos bajo par y en este segundo alcanzó los siete, firmando un acumulado de 133 golpes (-9).

El asturiano completó el recorrido en la segunda jornada con siete birdies y muy buenas sensaciones pasando el corte cuarto situado entre los diez primeros.

Otra de las estrellas del torneo, el inglés Justin Rose, ganador como Rahm y con Europa de la última edición de la Ryder Cup, pasó el corte con un acumulado de cuatro bajo par.

El británico, que el primer día no encontró su mejor juego y terminó a la par, se sintió más cómodo sobre el césped en la segunda jornada y, con cinco birdies y un bogey, finalizó con -4.