Golf.- Jon Rahm recibe el premio 'Dama bilbaína 2023' por su "notable y fecunda" trayectoria deportiva y personal

La Sociedad Bilbaina ha concedido al golfista Jon Rahm el premio 'Dama Bilbaína 2023', en reconocimiento a su "notable y fecunda" trayectoria deportiva y personal.

Rahm recogerá este galardón este miércoles, en un acto que tendrá lugar en los salones de la Sociedad Bilbaina a las 13.00 horas.

Este reconocimiento, máxima distinción que concede la Sociedad Bilbaina, ha sido otorgado en ediciones anteriores a instituciones como el Athletic Club o la Diputación Foral de Bizkaia, así como a figuras que han destacado en su campo profesional como Joaquín Achucarro, Ibon Areso o José Ignacio Goirigolzarri.

La Sociedad Bilbaina, que instituyó este premio que diseñó el escultor José Ramón Nazábal en 1995, reconoce con este galardón a aquellas entidades o figuras que cuentan con una "notable y fecunda" trayectoria en sus respectivos campos de actividad.

EL "COMPROMISO" DE RAHM

Jon Rahm (Barrika, 1994) ha vivido en este 2023 su año más exitoso en términos deportivos y se ha consolidado como "uno de los mejores golfistas a nivel mundial". En particular, ha destacado la Sociedad Bilbaina, se ha coronado campeón en el Sentry Tournament of Champions, en el The American Express, donde finalizó con "un impresionante 27 bajo par", y en el Genesis Invitational y el Masters de Augusta, donde "hizo historia al convertirse en el cuarto español en ganar este prestigioso torneo". También destaca su "gran contribución" en la Ryder Cup 2023, donde lideró al equipo europeo hacia la victoria.

Rahm no solo ha sido reconocido por "su destreza en el campo", sino también por "su compromiso con diversas obras benéficas y su papel como embajador de su deporte a nivel internacional".