El ataque de Brooks Koepka a Rahm: "Actúa como un niño"

El golfista estadounidense Brooks Koepka afirmó este viernes que el español Jon Rahm "actúa como un niño" y "hace pucheros", después de sufrir el acierto del vasco en la primera jornada de la Ryder Cup, donde Europa terminó con un 6,5-1,5 sobre Estados Unidos.

Koepka se mostró escocido en la entrevista tras su partido de 'fourball' con los gestos de su rival o lo que entendió como suerte, de Rahm en el hoyo 18. El de Barrika le pegó fuerte a la bola y llegó a golpear en el "tablero" para caer en el hoyo. "Es lo que es, actúa como un niño, somos adultos, pasamos página", dijo.

El americano, el único jugador del LIV Golf presente en la Ryder de Roma, se ha medido en grandes escenarios con Rahm este 2023. El español se impuso al estadounidense en el Masters de Augusta, donde remontó cuatro golpes de desventaja en un domingo épico de 30 hoyos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Después, Koepka se desquitó en el Campeonato de la PGA, pero en la tarde de este viernes no encajó ver escapar la victoria por culpa de dos 'eagles' de Rahm en los últimos tres hoyos. El español formó pareja con el danés Nicolai Hojgaard, mientras que Koepka estuvo acompañado por el número uno del mundo, Scottie Scheffler, quien también se quedó con una buena cara de póquer.

Respuesta de Rahm

El español Jon Rahm, que este sábado sumó otro punto para Europa y aumentó la ventaja sobre Estados Unidos en la Ryder Cup (9,5 a 2,5) que se celebra en Roma, contestó a las declaraciones de Koepka.

"Yo no voy a decir que soy un ejemplo perfecto de lo que hay que hacer en un campo de golf. No creo que ninguno de los dos lo seamos. Juego y compito como creo que tengo que jugar y competir. No estoy contento de haber dejado un golpe corto de 10 pies en el 17 para posiblemente empatar el hoyo, y al subir al 'tee' solté algo de frustración golpeando la tabla de lado, seguí caminando, nunca me detuve, eso fue todo. Si Brooks (Koepka) piensa que eso es infantil, es lo que es. Está en su derecho de pensar lo que piensa", declaró Rahm en rueda de prensa este sábado.

Follow this afternoon's four-balls matches on the Live Blog. #RyderCup — Ryder Cup (@rydercup) September 30, 2023

"Me siento muy cómodo con lo que soy y con lo que hago. He hecho cosas mucho peores en un campo de golf, eso ni siquiera se contempla a un bajo nivel de ira en el campo de golf", añadió. El de vasco quiso dejar claro que las declaraciones de su rival no le afectan lo más mínimo.

"Por lo que a mí respecta estoy muy contento con quién soy, y necesitaba hacerlo en ese momento para desahogarme y jugar el hoyo que quería hacer. Y claramente salió bien, jugué dos grandes golpes y tuve un poco de suerte en el 'putt'. Necesitaba hacer lo que tenía que hacer para rendir en esas circunstancias. Es correcto o incorrecto, infantil o no, no lo sé, pero era lo que necesitaba en ese momento", señaló.

"Estoy aquí para hacer mi trabajo y cualquier comentario que puedan hacer los demás no debería cambiar mi forma de afrontarlo o lo que pienso de mí mismo", insistió.

También desveló que nunca había tenido mala relación con Koepka antes de este incidente. "Nunca he tenido un problema con Brooks. No sé ahora, pero hasta ayer por la tarde pensé que teníamos una relación bastante buena. Los dos somos más o menos personas directas que no les gusta las tonterías. Siempre ha existido ese respeto mutuo. Él siempre ha sido un jugador increíble y siempre ha hecho cosas increíbles", dijo.