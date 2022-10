El Córdoba se niega a seguir pagando 23.000 euros al mes de luz por su estadio

Javier González Conde, consejero delegado del Córdoba, aseguró en una entrevista en OndaMezquita 7TV que El Arcangel podría quedarse sin luz si la situación no cambia. Desveló que ha pagado 23.000 euros por el último recibo y que el club no puede permitirse unos gastos de 270.000 euros anuales en este concepto. Todo se debe a que la luz está a nombre del Ayuntamiento y no puede negociar un nuevo contrato

El Córdoba C.F coloca la lona prometida en El Arcángel y el Ayuntamiento explica que lo ha hecho sin permiso Bellido recalca que “donde se ha instalado la lona es de una parte que no es del Córdoba” y González Calvo explica a ABC que“trabajarán de forma cordial” para arreglar la situación Toni Cruz GonzálezCórdoba 31 mar 2021 - 15:17

??? Javier González: "el mes que viene no voy a pagar la luz de El Arcángel. Cuando no haya luz que cuente alguien porque no hay. Al mes son 23000€. Sigue estando a nombre del ayuntamiento y no tengo título para cambiarlo e instalar placas solares"

???https://t.co/jp9OruKCfUpic.twitter.com/2bg4C23BoC — Ondamezquita 7TV (@ondamezquita7tv) October 5, 2022

"Le he dicho al Ayuntamiento que no puedo pagar 23.000 euros de luz en el estadio mensuales, son 270.000 euros al año. Es una locura. ¿Por qué se paga eso? Porque sigue estando la luz a nombre del Ayuntamiento de Córdoba y no tengo título para poder negociar el cambio de luz.

Y tengo que pagar 23.000 euros cuando me puede costar 3.000 o 4.000 o no costarme si pongo placas solares. No podemos aguantar mucho más. En la mayoría de los campos municipales la luz la pagan los ayuntamientos y yo no considero que eso sea bueno para nadie, pero no tiene sentido que toda la luz de Córdoba esté contratada con un mismo proveedor. No voy a seguir pagando 23.000 euros, el mes que viene no voy a pagar 23.000 euros. Cuando no haya luz que cuente alguien por qué no hay luz. Y eso que sabéis que la mayor parte de las instalaciones del estadio están clausuradas".

El Córdoba, recién ascendido a Primera RFEF, está realizando un grandísimo inicio de temporada y está situado en la tercera posición del Grupo 1 con 15 puntos en seis jornadas tras cinco victorias y solo una derrota. Se encuentran a solo un punto de los colíderes, Racing de Ferrol y Linares.