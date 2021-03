Zidane: "Queremos que Ramos se quede aquí; si sigue como hasta ahora claro que puede jugar hasta los 40"

Había cierta expectación este viernes con la rueda de prensa de Zinedine Zidane tras la entrevista que Sergio Ramos concedió al caster Ibai Llanos.

Sobre el futuro del central, que no desveló en la entrevista, el técnico francés aseguó desconocer qué va a pasar: "Queremos que Sergio se quede aquí, es un jugador importante y lo que quiero es que siga jugando", deseó. "Es un jugador especial. La intención que tiene es buena, quiere seguir jugando".

Y con respecto a la posiblidad de llegar en plena forma física a los 40 años, Zidane le dio el visto bueno: "Cada año sabrá si se encuentra bien; si se encuentra como ahora, claro que puede jugar hasta los 40. Él lo nota; el resto, ya veremos. No me voy a meter en las interpretaciones de Sergio. El jugador decide cuándo lo puede dejar. Para mí, no hay edad".

Para la afirmación tajante que hizo Ramos sobre Cristiano Ronaldo y su salida del Real Madrid, Zidane también ha tenido palabras: "Vosotros sabéis lo que es Cristiano para el Real Madrid, lo que ha hecho y el cariño que le tenemos todos. Lo que ha hecho aquí es historia, es magnífico, pero ahora es jugador de la 'Juve', lo está haciendo fenomenal. Hay muchas cosas que se dicen".

Ramos y Hazard tendrán minutos

De cara al encuentro de LaLiga Santander frente al Elche, Zidane confirmó una buena noticia: "Recuperamos a Sergio y Eden para mañana. La idea es que tengan minutos". Sobre Hazard, concretó que "antes de venir al Madrid nunca había tenido una lesión larga. Ahora ha tenido muchas molestias. Tiene un contrato y cuando se ponga bien lo va a hacer impresionante".

También habló de la continuidad de Varane, que tiene ofertas de otros equipos: "No creo (que se vaya), él lo ha dicho. Siempre ha hablado muy bien del club, está muy contento aquí. Lo veo solo aquí".

Zidane tampoco se mostró enfadado por la falta de gol en el Real Madrid: "Marco ya está metido en el día a día, su lesión no le impide hacer nada. Ha estado bien, pero siempre le vamos a pedir más. Queremos siempre más de Marco, está trabajando bien y estamos contentos de tenerlo con nosotros. De 'Vini', veo buena su evolución, sabiendo que es joven y que tiene que mejorar, y que él quiere. Siempre vamos a pedir más a cada uno de los jugadores. Está evolucionando bien".