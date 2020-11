Zidane: "Es un mal partido y un mal día, no hay excusas"

Zinedine Zidane no se ha aferrado a ninguna excusa tras la derrota de su equipo ante el Valencia por 4-1. “No hay excusas, nuestro partido ha cambiado después del primer gol”, ha dicho en rueda de prensa un Zidane muy crítico con su equipo. “Nosotros empezamos bien el partido pero después del gol nos vinimos abajo, eso puede ser un problema”, ha dicho el entrenador francés.

El Real Madrid ha caído en Mestalla después de que el árbitro, ayudado por el VAR, señalase hasta tres penaltis que provocaron el hat-trick de Carlos Soler desde los once metros. A pesar de esta circunstancia, el preparador francés no ha querido valorar el trabajo del árbitro en este partido. “Con los árbitros no me voy a meter, están ahí para hacer su trabajo”, ha añadido

El Real Madrid pierde en Mestalla con tres penaltis y un gol en propia puerta Tres goles de Carlos Soler desde el punto de penalti y otro de Varane en propia puerta dieron la victoria a un gran Valencia sobre el Real Madrid en Mestalla (4-1). 08 nov 2020 - 20:03

“Es un poco difícil de entender nuestro partido”

Sobre el once inicial que ha sacado el conjunto blanco en Mestalla, Zidane quiso defender su alineación. “Yo elijo siempre un 11 y es así, todos son jugadores del Real Madrid”, ha asegurado. Además, el francés ha querido destacar que es él “el máximo responsable de la derrota”.