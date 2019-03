Zidane dirige su primer entrenamiento tras su regreso al Real Madrid

Zinedine Zidane dirigió este miércoles, a puerta cerrada en la ciudad deportiva de Valdebebas, su primer entrenamiento con el Real Madrid tras su regreso al club campeón de Europa.

La sesión, según informa el Real Madrid en su página web, comenzó con una charla a los futbolistas en el centro del campo, antes de comenzar a preparar el partido de liga contra el Celta de Vigo, este sábado en el Santiago Bernabeu (16:15).

El técnico francés dirigió su primer entrenamiento con la plantilla, aunque Marcos Llorente, Vinicius, Carvajal y Lucas Vázquez continuaron con sus procesos de recuperación. El primero ya realizó carrera y trabajó con balón sobre el césped.

Zidane, informa el club, "diseñó una sesión que comenzó sobre el césped con un circuito en el que los futbolistas combinaron trabajo físico y balón. A continuación, ejercitaron la posesión del esférico y la presión y finalizaron con partidos en un campo de reducidas dimensiones".

Eliminado en la Liga de Campeones y en la Copa del Rey, y a doce puntos del líder Barcelona en la liga, el objetivo de Zidane en esta segunda etapa consistirá en recuperar la moral del grupo con miras a cerrar la temporada, al menos, en puestos de Champions.

Al Real Madrid le quedan once partidos, todos de liga, hasta el final de temporada. El primero, el sábado contra el Celta, que fue, curiosamente, su último rival, al que se enfrentó en el último encuentro liguero de la temporada 2017-18 y al que goleó por 6-0 con doblete de Gareth Bale, antes de ganar la Champions.

Zidane tomó el mando acompañado de dos ayudantes inseparables que también regresan al club, Bettoni como segundo técnico, y Msaidie, experto en recuperación de lesiones.

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, le deseó "la mejor de las suertes como entrenador" a Zinedine Zidane y comentó que a él, como a muchos aficionados, su vuelta le da "esperanza", para añadir a continuación que "de esperanza no se vive".

"A Zidane le deseo la mejor de las suertes como entrenador. Entiendo que la gente esté contenta por los éxitos que ha tenido en los últimos años, pero creo que el primero que ha mostrado la preocupación de querer hacerlo bien y de volver a buscar el mejor camino ha sido él, con lo cual me remito mucho a sus palabras. Desde mi posición, simplemente desearle suerte", dijo Laso.

Muchos aficionados han comentado que su vuelta devuelve la esperanza al club. "Sí, me imagino, a mi sí me da esperanza, pero si estuviera él aquí posiblemente diría que de esperanza no se vive. Sabe que tiene un trabajo difícil y le deseo la mejor de las suertes", finalizó Pablo Laso.