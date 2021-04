Zidane ve absurdo que la UEFA expulse al Real Madrid de la Champions: "Tenemos derecho a jugar"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, respondió a las palabras del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, que abrió una "pequeña" posibilidad a expulsar al conjunto madridista de la Champions, y aseguró que es "absurdo", defendiendo que su equipo se ha ganado el "derecho a jugar" las semifinales.

"Es ilógico. Al final tenemos derecho a jugar la Champions, es un asunto absurdo en el que no voy a entrar. Nos vamos a preparar para jugar las semifinales, está claro", manifestó el técnico francés.

����️ ���� �������������� | ¡La rueda de prensa de Zidane, previa al #RealMadridRealBetis! https://t.co/4AkgCW5on7 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 23, 2021

Sin miedo a represalias

Centrado en el duelo de Liga ante el Betis, Zidane aseguró que no está preocupado con lo que se pueda decidir desde UEFA, ni represalias en el terreno de juego y convencido de que el próximo martes se enfrentarán al Chelsea en el estadio Alfredo di Stéfano.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No tengo ninguna preocupación, nos preparamos para la Liga y luego para una semifinal que no me preocupa. Se dijeron muchas cosas sobre este asunto y, al final, vamos a jugar la semifinal de Champions porque tenemos derecho a jugarla y el árbitro que esté en el campo lo hará, como siempre, por el bien del fútbol", dijo.

El técnico madridista defendió la libertad de expresión en el mundo del fútbol y no se mostró molesto por los lemas mostrados por los equipos en la última jornada de Liga contra la creación de la Superliga. "Cada uno puede hacer lo que quiera y opinar como todos".