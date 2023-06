Xavi: "Me gustaría que Messi volviera y él lo sabe"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, negó este sábado sentirse "intranquilo" por las contrataciones ni por las bajas del club blaugrana en el inminente mercado veraniego de fichajes, precisando que está "a la expectativa" del futuro de sus futbolistas.

Así, Xavi dijo que en el seno del club "son optimistas" respecto a cumplir la próxima temporada el juego limpio financiero de LaLiga. "Pero no es definitivo, claro. Y necesitamos esa visión definitiva de las cosas. Y desde ahí, actuar y planear", comentó el entrenador culé durante una rueda de prensa, en la víspera de jugar en Vigo.

"Nuestro discurso no debe cambiar mañana. El equipo quiere terminar con buenas sensaciones, ganando. Tenemos objetivos como grupo, que son ganar y jugar bien. Y obviamente, hay objetivos individuales también. No nos jugamos tanto como el Celta, por supuesto. Ellos están en una situación delicada. Pero queremos ganar, queremos jugar bien", señaló.

?? Xavi, sobre el Barça Atlètic: "Desde que Rafa ha cogido el filial, cualquier jugador ha mejorado. Este es el objetivo del @FCBarcelonaB. Si pueden subir, pues mejor." pic.twitter.com/iIILdGB43D — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 3, 2023

"La imagen que dimos el día de Mallorca es la que queremos dar mañana. También jugamos una buena segunda mitad en Valladolid, tuvimos oportunidades. Mañana se demostrará que queremos ganar. El Celta se juega mucho más que nosotros, pero respetamos nuestro título de campeón", indicó Xavi sobre la 38ª y última jornada de LaLiga Santander.

Además, el técnico blaugrana repitió sus buenas sensaciones de cara al curso 2023/24. "Estamos optimistas y nuestro presidente es una persona muy optimista también, él ya me ha transmitido sensación de tranquilidad. En todas las situaciones tengo con él muy buena relación y no estoy intranquilo, estoy a la expectativa", recalcó.

"ME GUSTARÍA QUE MESSI VOLVIERA, ÉL LO SABE"

"Me gustaría que Leo volviera, él lo sabe", opinó sobre los rumores que sitúan otra vez a Lionel Messi en 'Can Barça'. "Por eso he dicho recientemente que depende de él", añadió. "Sería ideal, por supuesto, que Leo volviera a ayudarnos para tener ese control del centro del campo. Pero hay otras prioridades", matizó Xavi sobre fichar un pivote.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Xavi Hernández espera que su equipo haga un buen partido en Vigo este domingo.EFE





"Sé que me preguntarán sobre los fichajes y los jugadores que se irán, pero yo no puedo decir mucho. Depende de LaLiga, y a partir de aquí decidiremos cosas", insistió. "El club sabe mis prioridades, en términos de nombres también. Las personas que están planeando la próxima temporada saben mi posición. Intento ser claro con ellas en términos de posiciones y prioridades. Hay diferentes escenarios, obviamente, pero prefiero no hablar de nombres", reiteró el entrenador culé.

"No he podido hablar con Ansu ni con Ferran porque no podemos fichar. No tengo que hablar con nadie. La situación no me permite actuar. No soy yo, no es el club, no es nadie. Todo está a la espera. A partir de ahí, saber el escenario y actuar", aseveró antes de hablar sobre su propia continuidad en Barcelona.

"El presidente me ofreció renovar mi contrato cuando perdimos la semifinal de la Copa del Rey, así que eso es confianza. Del presidente, del director general, de la Junta y de Mateu Alemany siento una gran confianza, en mí y en mi equipo", afirmó. "La extensión del contrato podría ser esta semana, la próxima semana, la siguiente... Pero no habrá problemas. Este es mi hogar, estoy muy feliz aquí", agregó.

?? Xavi, sobre @lewy_official: "Ha hecho una maravilla de temporada, y no solo por los goles. Es TOP mundial." pic.twitter.com/1HP7IRohxB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 3, 2023

Sobre la actitud de José Mourinho tras perder la final de la Europa League contra el Sevilla FC, en los penaltis y a raíz de una criticada actuación arbitral, también opinó Xavi. "Es difícil, porque todos actúan como sienten en ese momento. Estás en una final y sientes que no te benefician, que están detrás de ti o te quieren mal", argumentó.

"Tenemos reacciones y es difícil controlarlas, pero como entrenadores y jugadores tenemos que ser un ejemplo porque estamos pidiendo a los fans no insultarnos", añadió Xavi, destacando que para todos los asuntos polémicos deben "ser los primeros en dar ejemplo". "La conducta, en mi caso, es muy importante", concluyó.