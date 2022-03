Vinicius y Alaba regresan a Madrid

La selección brasileña de fútbol ya se ejercita antes de viajar a La Paz, donde se enfrentará a Bolivia por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, solo con los once jugadores de la reserva, ya que los titulares permanecieron en el gimnasio. Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' convocó solo a los once jugadores de la reserva para el entrenamiento, y por tanto, Vinicius regresa a España para ponerse a disposición de Ancelotti ya que no podrá disputar el siguiente compromiso de la selección brasileña por sanción.

.@vinijr y @David_Alaba han sido liberados de los partidos de mañana con Brasil y Austria respectivamente. En el caso de Vinicius al estar sancionado y Alaba tras quedarse sin opciones de que Austria pueda jugar el Mundial. — Melchor Ruiz (@MelchorRuizCope) March 28, 2022

Otro que también regresa a las órdenes de Ancelotti es David Alaba. El central austriaco abandona la concentración de su selección (con permiso de Federación Austriaca) después de haberse quedado sin opciones para clasificarse al Mundial de Catar 2022 tras la derrota ante Gales (2-1). Austria se enfrenta este martes a Escocia en un partido amistoso.

El @realmadrid vuelve esta tarde a los entrenamientos (17.00) para empezar a preparar la primera de las 9 finales que le quedan de Liga. Será el sábado, 2 (18.30) en Vigo ante el @RCCelta donde @MrAncelotti espera contar con @benzema y @ferland_mendy (algo más justo). — Melchor Ruiz (@MelchorRuizCope) March 28, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado