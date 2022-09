La versión de un 'tiktoker' de 'Quédate' que enloquece al beticismo: "Y nos fuimo' a La Cartuja y ganamo' una"

Emulando al popularísimo videoclip de 'Quédate', interpretada por Bizarrap y Quevedo, un aficionado del Betis ha logrado publicar en redes sociales una versión que ha calado bien entre béticos y usuarios de otros equipos: "mira que no es mi equipo, pero te apoyo" o "soy sevillista y hay que admitir que te la has sacado".

El 'tiktoker' Seviargentinocaradechino ha mencionado al Real Betis y a algunos de los jugadores, que también lo han compartido y le han ayudado a viralizarlo. El enorme parecido con la versión original es lo que ha hecho que la canción se popularice en las últimas horas.





Letra de la versión bética

"Otra vez, que la copa a casa vue-e-e-e-elve.

Tengo en la mente los goles y todos los partidos.

Que quiero levantarla de nuevo contigo.

Fekir se da la vuelta.

Se la pone a Canales, Canales pa Juanmi que encuentre la puerta.

Por el campo se va a dar una vuelta.

El Panda no avisa y lo que diga mi Joaqui siempre va a misa.

Estoy a ver si me garantiza que el presi este año va a poner la Visa.

Y ví salir.

Toda la afición del parti, la Copa se quedó.

Mirándonos a los ojos, no al balón.

Esto es un sentimiento, te juro que si digo manque pierda no miento.

Y con el Ingeniero que nos ha dado tanto.

Y nos fuimo' a La Cartuja y ganamo' una.

Y con la Copa a casa ya sumamos las tres.

Con el gol sur animando ya no hay na' que perder.

Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez