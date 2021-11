El Valencia se niega a reunirse con los Yomus y muestra su rechazo a la violencia

El Valencia informó este jueves que ha rechazado reunirse con una representación del grupo de aficionados radicales 'Ultra Yomus', a los que expulsó de Mestalla hace dos años y con los que se niega a tener "cualquier colaboración" en su afán por erradicar la violencia.

COMUNICADO OFICIAL | NO a los grupos radicales, NO a la violencia — Valencia CF (@valenciacf) November 11, 2021

En un comunicado, el club 'che' confirmó que "rechaza reunirse con un grupo de personas en representación de 'Ultra Yomus'", un grupo al que la directiva presidida por Anil Murthy expulsó de Mestalla "por primera vez en la historia en el año 2019".

"Esta decisión no tiene vuelta atrás", aseveró el Valencia, que "reafirma su posición y rechaza cualquier colaboración con 'Ultra Yomus'". "NO a los grupos radicales, NO a la violencia", sentenció el conjunto valencianista.