Toni Freixa denuncia en El Partidazo de COPE "la cacería tan evidente para desprestigiar al Barcelona"

Toni Freixa intervino este martes en El Partidazo de COPE para denunciar con contundencia una campaña de desprestigio al Barcelona como consecuencia de las diversas informaciones que surgen en torno al 'caso Negreira', y pidió más respeto por la presunción de inocencia del club. Freixa cree que las palabras de Laporta al respecto "coinciden con el sentir del barcelonismo. Si algo va a servir esta campaña desde algunos medios de comunicación es unir al barcelonismo".





"Efectivamente, tiene que haber explicaciones a los socios, pero hay que esperar. Hay interés en manchar el prestigio y el honor del Barcelona. Recordaba que con el 2-6 o el 5-0 contra el Madrid de Mourinho, Enríquez Negreira estuvo muy bien, pero después Pepe empezó a repartir o le pisaron la mano a Messi y Enríquez Negreira no lo vio... Nos sentimos estafados por Enríquez Negreira", ironizó.

"Es tan evidente desde Barcelona que todo esto es una campaña para desprestigiar al Barcelona... Yo, a los programas, les llamaría 'la cacería'. Me parece todo tan poco respetuoso con la presunción de inoncencia. Esperemos a que se realicen las investigaciones para ver cómo concluyen", pidió Freixa.

A la pregunta de Manolo Lama de su parecer por que el Barcelona pagase al ex número 2 del CTA, Freixa recuerda que, en intervenciones anteriores, repitió que desconocía dichos pagos: "Que el Barça se asesore en materia arbitral, exactamente como hicieron otros clubes, me parece excelente. El Barça no pagaba al número 2 de los árbitros, sino que pagaba a una Sociedad Mercantil", concretó.

"Todo el problema viene porque se ha llegado a la conclusión periodística de que se ha cometido un delito de corrupción entre particulares. El silencio de los presidentes tampoco ayuda", y propuso que "el presidente Laporta, y los expresidentes Rosell, Bartomeu y Gaspart hicieran una rueda de prensa para saber en qué se gastó ese dinero. Estoy seguro de que eso callaría muchas bocas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Todo el mundo sabe que aquí no se han comprado árbitros", sentenció. "Los culés no vamos a tolerar que se ahora se cuestionen incluso los títulos que se ganaron".

"Aquí lo relevante es que desde multitud de medios de comunicación de Madrid se concluye que el Barça es delincuente, y eso no lo vamos a permitir porque es mentira", finalizó.