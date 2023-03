El Madrid se aleja de LaLiga y el Barça gana con polémica; en El Tertulión de los domingos

Comenzamos el Tertulión de este domingo hablando del 'pinchazo' del Real Madrid en el Benito Villamarín, donde no pudo pasar del empate a cero ante el Betis. Este puntos deja a los blancos a nueve puntos del Barcelona, en la 24ª jornada.

Paco González: “El Madrid está en un eclipse de gol que flipas. No sé qué le pasa a Ancelotti con Asensio. La Liga era imposible para el Madrid. Este partido me sirve para ver que no hay verdades absolutas en el Madrid”

Manolo Lama: “No sé si el Barça se iba a dejar puntos pero sabía que el Madrid es un equipo muy irregular. El Madrid tenía que haber firmado un 9. Las caras que les he visto son de 'echamos la persiana"

Eduardo Camavinga juega un balón ante Aitor Ruibal.





Roberto Palomar: “Desde que se fue Cristiano falta un tío que haga goles o un Mariano mejorado. El Madrid adolece de goles. Es muy difícil repetir lo que hizo Benzema el año pasado”.

Tomás Guasch: “Después de la exhibición en Liverpool, tiene tres partidos...”

David Albelda: “Quedan muchos puntos, siempre puede haber una primera vez”

Santi Cañizares: “Hay muchos delanteros que te pueden ayudar muchísimo. Jovic no ayudó pero ya está zanjado; no solo es Mbappé y Haaland. Hay muchos hándicaps”.

Siro López: “Estoy muy mentalizado, no estoy de bajón. Ya dije que solo lo podía perder el Barcelona y el Madrid ya ha fallado en dos. Hay veces que Ancelotti hace los cambios muy tarde”.

Vinicius, protagonista

Vinicius volvió a ser uno de los protagonistas positivos del Real Madrid, creando peligro por su banda izquierda pero, como en los últimos partidos, con mucha falta de gol.

Manolo Lama: “El problema de Vinicius es que en los últimos 15 partidos ha marcado dos goles y eso hace que no le salga lo que quiere que le salga; pero es el mejor del Real Madrid”.

Roberto Palomar: “Es el que genera todo el juego del Real Madrid. Él convive bien con el lío, no creo que su rendimiento esté muy mermado cuando tiene lío”.

Tomás Guasch: “Hasta que no traigan un 9 él va a ser el foco”.

Emilio Pérez de Rozas: “Hoy ha tenido bastantes interactuaciones con los defensas y muy bien”.

Santi Cañizares: “Tiene que mirar en qué puede mejorar y es en las cosas que no tiene que ver con el juego. Cuando solo piensa en lo que tiene que ver con el juego, es mucho mejor”.

Siro López: “A Vinicius le sobran protestas”.

Polémica en la victoria del Barcelona

El Barcelona repitió victoria y por 1-0 gracias a un gol de Raphinha contra el Valencia que deja al Real Madrid a nueve puntos. El encuentro tuvo un penalti a favor de los azulgranas, que falló Ferran, una expulsión de Araujo y otro penalti no pitado de Kessie sobre Fran Pérez y que fue la gran polémica del partido.

Manolo Lama: “No hay un solo humano que diga que no es penalti pero cuando el VAR tiene que avisar de algo que va a perjudicar a un grande, se callan".

Roberto Palomar: “El árbitro puede pensar que toca el balón y para estas cosas vino el VAR".

Tomás Guasch: “Si fuera en el Bernabéu, el Valencia se quejaría más".

Emilio Pérez de Rozas: “Para mí es penalti pero a lo mejor el árbitro entiende que ese contacto no es suficiente para pitar penalti. Quisiera encontrar un fallo en 2009 para hablar de Negreira y no sacarlo ahora"

Miguel Rico: “En la situación del Valencia hay que ser valiente, decir las cosas como son y hay que ser valiente en el campo; ellos tiran por primera vez a puerta en el minuto 94. Es penalti, pero tienes que hacer mucho más porque era un día en el que te podías tirar al cuello del Barcelona"

David Albelda: “¿Queréis que cojamos el coche y vayamos a casa del árbitro?"

Santi Cañizares: “Es muy complicado pitar en el Bernabéu y en el Camp Nou en contra de los grandes"

Antonio Ruiz: "El arbitraje de Arbeora ha sido perfecto; su visión en el penalti es lógico que crea que es córner y es el del VAR el que tiene que ayudar"