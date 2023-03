Triunfo del Barcelona con polémica y pidiendo la hora

ASÍ HEMOS VIVIDO EN TIEMPO DE JUEGO LA VICTORIA DEL BARCELONA ANTE EL VALENCIA

Xavi: "Creo que no es penalti" El entrenador del Barcelona analizó la sufrida victoria ante el Valencia, con un penalti fallado y polémica arbitral al final del partido. 05 mar 2023 - 19:17













LAS NOTAS DEL PARTIDO, POR MANOLO OLIVEROS

ANÁLISIS DE LOS COMENTARISTAS

MINGUELLA: "La gente se va contenta, líderes, con diez puntos de diferencia, pero uno aspira que tenga más poder ofensivo después de los millones de euros que gastó. Aburre a las ovejas".

CAÑIZARES: "Con todo el cariño que le tengo a Minguella, para las penas las nuestras. El líder en su campo ha jugado tres puntos donde solo había uno. Araujo va y se quedan con diez. Hubo un planteamiento muy convervador, reacción tardía y la reacción futbolística se reduce a dos minutos finales. Estoy preocupado para ver adónde vamos".

MALDINI: "El Valencia no ha tenido profundidad cuando ha tenido un hombre más. Ha podido empatar en esa jugada de Kessie. Muy flojo el Valencia y muy flojo el Barcelona".

FINAL DEL PARTIDO. Victoria sufrida y con polémica para el Barcelona que amplía momentáneamente la distancia a 10 puntos sobre el Real Madrid.

MANOLO OLIVEROS se queda con Raphinha, y con los brotes verdes de Fran Pérez y Kluivert como lo mejor del encuentro.

PEDRO MARTÍN, SOBRE ALBEROLA ROJAS: "Le voy a dejar en un 5. Entiendo que en el campo el penalti no lo vea, pero no en el VAR".

95'. Kluivert lo intentó desde lejos, pero su balón fue a las manos de Ter Stegen.

92'. Disparo muy alto de Hugo Duro después de un mal despeje de la defensa local.

91'. Córner a favor del Valencia desde el costado derecho, y en un primer momento la defensa culé despeja el peligro.

90'. 5 minutos de añadido.

JOAN BATLLORI: "Parte del fondo norte gritan "A Segunda, oe".

87'. Cambio en el Barcelona. Entra el joven Alarcón por Raphinha.

85'. Los jugadores del Valencia piden penalti por un derribo de Kessi sobre Fran Pérez.

PACO GONZÁLEZ: "Pues no toca balón".

PEDRO MARTÍN: "Kessi estira la pierna, pero no toca la pelota".





81'. Cambio en el Barça. Se retira Sergi Roberto y entra Eric García.

78'. Doble cambio en el Valencia. Se van Almeida y Lino y entra Musah y Kluivert.

78'. Centro lejano de Samu Castillejo, que despejó Ter Stegen, aunque a la hora de salir por alto dio un golpe a Koundé que se quedó un instante sobre el césped.

77' MANOLO OLIVEROS: "Todos los jugadores del Barça en campo propio, como el otro día en el Bernabéu".

75'. Córner a favor del Barça desde la banda derecha que despeja Hugo Duro en el primer palo.

73'. Era fuera de juego, pero ocasión de peligro para el Valencia con una llegada por la izquierda que acabó con centro de Lino al área pequeña, y cerca estuvo Fran Pérez de rematar.

69'. Falta a favor del Barça en el pico del área que centró Raphinha, y el Valencia pudo despejar el peligro, aunque de primeras hubo problemas entre Mamardashvili y su defensa.

61'. Cambio en el Barcelona. Entra Marcos Alonso por Ansu Fati. Doble cambio también en el Valencia. Entran Castillejo y Fran Pérez por Correira y Moriba.

CAÑIZARES: "Esto ya es otra cosa".

59'. TARJETA ROJA A ARAUJO que derribó a Hugo Duro y el uruguayo era el último hombre. Se perderá el partido ante el Athletic.

Ronald Araujo recibe una cartulina rojaEFE





56'. Tiro de Ansu Fati al palo dentro del área y el Camp Nou corea "Ansu Fati, oé, oé".

Ferrán Torres se lamenta tras fallar un penalti durante el partido de LaLiga entre Barcelona y Valencia.EFE





55'. PENALTI FALLADO POR FERRAN. Su lanzamiento fue el palo y el balón se fue fuera. Ansu fue a consolar a Ferran mientras se escuchan pitos en el Camp Nou.

54'. Penalti a favor del Barcelona por manos de Guillamón. Pelea entre Ferran y Ansu por lanzar la pena máxima y será finalmente Ferran quien lance el penalti. Además, cambio en el Valencia. Entra Diakhaby por Cömert.

51'. Salida del Valencia por la banda derecha y un centro de Thierry fue despejado por la defensa culé.

46'. Comienza la segunda parte en el Camp Nou con la entrada de Kessi por De Jong en el Barcelona.

DESCANSO. La primera parte acabó con un disparo muy alto de Jesús Vázquez desde la frontal del área. Además, el delantero del Valencia Hugo Duro se duele en la zona del abdomen. El Barça se va al descanso con victoria gracias a ese tanto de Raphina.

MANOLO OLIVEROS elige a Raphinha y a Thierry como los mejores de la primera parte.

PEDRO MARTÍN, SOBRE ALBEROLA ROJAS: "Sin problemas".

45'. 1 minuto de añadido.

43'. La volvió a tener el Valencia tras una llegada por la izquierda entre Lino y Jesús Vázquez, el lateral puso el balón en el primer palo, y Moriba se lanzó y el cuero se fue rozando el palo.

MALDINI: "El Barça ha metido el gol y poco más en ataque".

39'. VAYA REGALO DEL BARCELONA. Pase atrás de Ferran para Ter Stegen, el guardameta no controla bien el balón y Samuel Lino estuvo a punto de aprovechar ese fallo, pero su disparo se fue fuera.

37'. ¡¡¡¡¡Uyyyyyyy!!!! Gran balón de Raphinha desde la banda derecha a pierna cambiada, pero Ansu Fati no remató bien de cabeza y el balón se fue desviado.

35'. Falta lateral a favor del Barcelona desde el costado izquierdo, pero la defensa visitante despejó el peligro.

34'. Posesión larga del Valencia que terminó con un centro de Jesús Vázquez desde la izquierda al punto de penalti donde apareció Thierry, pero se su cabezazo se fue ligeramente desviado.

32'. Intento ahora de Ferran desde fuera del área con la derecha al palo izquierdo de Mamardashvili, y el portero del Valencia se lanzó para despejar el chut.

27'. Nuevo córner a favor del Barça desde la banda izquierda, pero el saque de Raphinha se fue muy largo.

24'. Centro de Raphinha desde la banda derecha a pierna cambiada que Mamardashvili se lio y mandó el balón a córner.

24'. Gran carrera de Balde desde la izquierda en diagonal rompiendo línea, se plantó en el área, se la cedió a Raphina, pero su disparo con la izquierda se fue lejos de la portería de Mamardashvili.

23'. CAÑIZARES: "El Valencia está ocupando bien el campo, pero no veo a gente que pueda marcar gol ahí".

Raphinha y Jesús Vázquez, durante el partido de LaLiga entre Barcelona y ValenciaEFE





21'. Falta peligrosa a favor del Barça por un derribo a Busquets en la frontal del área. Falta lanzada por Raphinha que chocó en la barrera.

MINGUELLA: "Está el Barça muy activo, esperaba más del Valencia"

MALDINI: "Está generando más peligro el Barça por la banda de Raphinha que por la de Ansu".

15'. GOOOOOOOOL DEL BARCELONA. GOOOOOOL DE RAPHINHA. Buen pase colgado de Busquets y Raphinha, ante una mala salida de Mamardashvili, le supera por alto con un cabezazo.

CAÑIZARES: "Es un desmarque fantástico y el único que lo ve es su compañero. No es una pelota para el portero".

11'. Córner a favor del Barça forzado por De Jong. Puso el balón en juego Raphinha, pero despejó Hugo Duro en el primer palo.

10'. Llegada ahora del Barcelona por la izquierda en los pies de Balde que puso un centro al punto de penalti, pero no encontró rematador.

6'. Llegada del Valencia que acabó con un intento de disparo de Samuel Lino ligeramente escorado, pero le dio mal.

1'. Comienza ya el partido en el Camp Nou.

Homenaje antes de comenzar el encuentro a las jugadoras del Barça femenino que consiguieron premios 'The Best' el pasado lunes, y en especial a Alexia Putellas por su segundo 'The Best'

ONCE DEL VALENCIA

Por su parte, serán novedad en el Valencia el lateral derecho Thierry Correia, los centrales Eray Cömert y Cenk Özkacar, el lateral izquierdo Jesús Vázquez y el centrocampista exazulgrana Ilaix Moriba.

Valencia: Mamardashvili; Correia, Foulquier, Cömert, Cenk, Vázquez; Almeida, Ilaix Moriba, Hugo Guillamón, Lino; Hugo Duro.

ONCE DEL BARCELONA

La gran novedad del Barcelona en el once titular para enfrentarse al Valencia será Ansu Fati, que formará parte de la tripleta atacante ante el conjunto de Rubén Baraja.

Además de Ansu Fati, Xavi Hernández también introducirá a Andreas Christensen como central y a Sergi Roberto en el centro del campo.