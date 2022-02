Tebas insiste en que hará un partido en Miami e ironiza sobre el Mundial cada dos años: "Es cachondísimo"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha vuelto a cargar contra la Superliga, el proyecto encabezado por Florentino Pérez, y del que todavía siguen formando parte Real Madrid, Juventus y Barcelona.

Tebas la definió como el "arma ideológica" de los grandes clubes "que consideran que deben mandar en el fútbol mundial. Los tres náufragos llevan la bandera viva para dar la sensación de una falsa unidad. Es falsa porque ahí se ve cómo está la Juventus y cómo el Barça. El Madrid se va a hacer con Mbappé y Haaland y los otros están medio arruinados. Que venga Mbappé es una gran noticia para LaLiga", dijo Tebas en la presentación del III ISDE Sports Convention, que se celebrará en mayo en Madrid

En España, no se puede organizar, según él, una "competición privada" como pretende el Real Madrid con la Superliga porque por ley solo puede haber solo una federación y una Liga profesional. "El daño que causaría a LaLiga es de 1.900 millones menos de ingresos por temporada. El fútbol español cambiaría radicalmente. La Superliga no va a triunfar económicamente. El modelo que se vendió no va a existir porque ningún club inglés va a entrar", destacó.

¿Un Mundial cada dos años? "Es cachondísimo"

La reciente Supercopa de España disputada en Arabia Saudí, y organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), "sí que es rentable" para la industria del fútbol.

Y tildó de "cachondísimo" el Mundial bianual que pretende la FIFA. "Va a dar más dinero. Sí, pero pagando los clubes a los jugadores", dijo antes de señalar que el partido de Miami "no es un sueño" sino que será una "realidad en algún momento".