Abierta la posibilidad de un Mundial cada dos años

Gianni Infantino compareció en rueda de prensa tras el 71 Congreso de la FIFA celebrado este viernes 21 de mayo de forma virtual y trató un tema que puede provocar un cambio en el mundo del fútbol como es la posibilidad de un Mundial cada dos años

"Es una manera de promocionar el fútbol. Hay que estudiar que podemos hacer para estimular el fútbol. Debemos tener la mente abierta” reconoce el presidente de la FIFA que a su vez añadió: “Sabemos lo que representa la Copa del Mundo. Hay que ver cómo se puede encajar en el calendario internacional, ver los partidos de clasificación”.

“Los aficionados quieren ver partidos más importantes. La prioridad será lo deportivo y no lo comercial", terminó apuntando Infantino.

Dice Infantino que en FIFA están estudiando tener un Mundial cada dos años y que la decisión final se tomará escuchando a todo el mundo y basándose en “aspectos deportivos y no comerciales”. — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) May 21, 2021









Esta idea surgió tras la propuesta de personalidades importantes dentro del mundo del fútbol como la del exentrenador del Arsenal Arsene Wenger y fue un tema tratado también por la Federación de Fútbol de Arabia Saudí y esto fue lo que dijo su presidente Yasser Al-Misehal: "Creemos que el futuro del fútbol se encuentra en una coyuntura crítica. Muchos problemas a los que se ha enfrentado el fútbol ahora se han agravado aún más por la pandemia en curso".

"Tener menos partidos internacionales, pero con mayor relevancia y aumentar el valor y el mérito", apuntó Al-Misehal.

Esto afectaría tanto al Mundial masculino como al Mundial femenino.

Preguntado por su opinión sobre el funcionamiento del VAR, Infantino opinó que "el problema no es el VAR, sino como se aplica", y que "no se puede echar la culpa al VAR si no está bien aplicado".



"Todavía estamos en una fase en la que tenemos que mejorar, ya se mejoró mucho. Estamos estudiando ahora las líneas dLl fuera de juego semiautomáticas para tener la decisión más rápida. La colaboración entre el arbitro y el VAR tiene que ser mejor. Quizá tenemos que pensar en tener también gente experta solamente en VAR que siga los partidos", señaló.



Tras opinar que con el VAR "el juego no solo es más justo sino también más limpio", Infantino también adelantó que desde la IFAB se hará "un esfuerzo de comunicación" respecto a las manos y su penalización.

Por otro lado, el presidente de la FIFA mostró su claro rechazo y el del organismo al proyecto de la Superliga de algunos clubes europeos y defendió que el fútbol funcione con los principios básicos de solidaridad e igualdad de oportunidades.



"Se ha hablado mucho de la pirámide del fútbol y se ha dicho mucho de la Superliga en Europa, una especie de competición aparte de las estructuras del fútbol. Lo dije antes y lo repito claramente y meridianamente. La FIFA está en contra de ese tipo proyecto el fútbol", dijo durante su intervención en la apertura del 71 Congreso que la FIFA celebra este viernes.



Según sus palabras, "el fútbol no debería buscar fuera de nuestras estructuras para avanzar y no deberíamos perder la fe en los principios básicos de solidaridad igualdad de oportunidades, que son los pilares en los que se sostiene".



No obstante, Infantino señaló también que "el modelo existente del fútbol tampoco es perfecto" y está en una situación "en la que no hay un equilibrio suficiente".



"No vemos igualdad de oportonidades en todo el mundo y tampoco mucha solidaridad. Vemos una concentración de talentos de jugadores y dinero que no favorece. Es nuestro interés y el del fútbol abordar este desequilibrio. Queremos abordarlo y solucionarlo con todos ustedes en espíritu de cooperación y diálogo", añadió ante federaciones reunidas de manera virtual.