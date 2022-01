Directo | Real Madrid 0 - 0 Athletic; Comienza la gran final de la Supercopa de España en Riad

1' Courtois evita un 'melón' en forma de cesión de Vinicius. El Athletic apretó, Williams buscó el centro tras un buen regate ante Alaba.

Los jugadores divisan de lejos el trofeo, que está sobre el césped. Paco González: "Para ser el trofeo de una final, es un trofeo pequeñito. Igual veinte de esos hacen un Carranza..."

A dos minutos para las 19.30 horas, saltan los protagonistas al terreno de juego. Benzema y Muniain, con los brazaletes de capitán, encabezan la salida de los dos equipos del túnel de vestuarios.

Cuenta José Ángel Peña que hay apenas 40 aficionados del Athletic.

Antecedentes en otras finales: el Athletic ha ganado las cinco veces que se ha enfrentado al Real Madrid en una Supercopa de España: 1916, 1930, 1933, 1943 y 1958. La de la edición del año 58 impidió que el Real Madrid lograse el triplete.

A trece minutos para el comienzo, se riega el césped. Jugadores, en vestuarios.

Pedro Martín recuerda que el colegiado César Soto Grado estuvo hace poco siete temporadas seguidas en Segunda B. En poco tiempo, subió a Primera División y logró ser internacional: "Un mensaje de ánimo a esos árbitros que están desesperados en Segunda B, se puede llegar".

Guasch, sobre Rodrigo: "Me parece extraordinario. Me emociona el partido, sobre todo por ver al Athletic. Es una final que esperaba. El Madrid está mejor que el Barça, y el Atlético no está para nada. Todo lo líder que pueda ser el Real Madrid, la final está 50-50%".

Dani Ruiz Bazán, sobre la titularidad de Nico Williams: "Creo que lo que trata Marcelino es premiar al equipo que ganó al Atlético de Madrid. Intentará desgastar físicamente al Real Madrid, tratar de no recibir ningún gol y tener las ocasiones que tenga en la segunda. Estoy con Cañizares en que el favorito es el Real Madrid".

Santi Cañizares, sobre Alaba: "Alaba es el líder de la defensa del Real Madrid. Si está, tiene que jugar, y esto es un título. De ganarlo, no es para ir a Cibeles, pero perderlo puede hacer temblar hasta los cimientos del club".

César Soto Grado suple a Sánchez Mártínez, que está lesionado.

Cuenta Javi Gómez, micrófono inalámbrico, que hay máximo aforo permitido: 30.000 espectadores. En una hora, estaba todo el papel vendido en taquilla. Mayoría de aficionados apoyando al Real Madrid. Algunos han desplegados pancartas con fotografías de Florentino vestido de jeque.

Pancartas con la figura de Florentino Pérez en el Estadio King Fahd de Riad. EFE









Once del Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Alaba, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinicius y Benzema.

¡Todo listo en nuestro vestuario antes de la final! — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 16, 2022





Once del Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Dani García, Zarraga, Muniain; Sancet e Iñaki Williams.