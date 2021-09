Tebas: "Florentino Pérez tiene secuestrado al Barcelona"

El presidente de LaLiga ha concedido una extensa entrevista al diario Sport en la que repasa la actualidad azulgrana, habla de la salida de Messi del Barcelona y vuelve a atacar a Florentino Pérez a raiz de la Superliga.

Marcha de Leo Messi

"Sabíamos que algún día esto pasaría. Hemos tenido la gran suerte de tener a los dos mejores futbolistas del mundo en los dos mejores equipos del mundo y desde LaLiga lo hemos sabido aprovechar para ponernos en primera línea mundial. Quizá la marcha de Messi ha sido más dolorosa, porque personalmente lo considero el mejor de la historia, y no merecía irse así, ya no solo por parte del Barça sino por parte de LaLiga también".

¿Se podría haber evitado?

"Si. Lo comente con Laporta personalmente. Se buscaron soluciones, si es que el motivo era económico. Si ha sido por otro motivo, yo ya no puedo valorarlo. La temporada que viene, con los números que de el Barça veremos si realmente Messi podía haberse quedado o no. Y aunque respeto la decisión del club, hay que contar las cosas como son. No fue una decisión económica, lo se con seguridad".

El barcelonismo cree que usted es el culpable de que Messi no siga

"Lo sé. Ya dije que no era verdad. El proyecto de CVC beneficiaba al Barcelona a nivel de masa salarial a medio plazo. Laporta me llamo dos veces para acelerar la operación porque Messi se estaba poniendo nervioso. El club estuvo conforme muchas semanas. Fue una decisión de influencia de Ferran Reverte sobre Laporta y creo que está muy vinculado al entorno Superliga y a la estrategia que está siguiendo el Real Madrid".

Bartomeu estaba a favor de la Superliga

"Con él hemos tenido mala y buena relación. Tengo la sensación de que en el Barça hay un secuestro psicológico por parte de Florentino y del madridismo, como un complejo de inferioridad. Laporta uso como argumento que el Barça ya se quedó fuera de la Copa de Europa en los cincuenta y no quería que pasara lo mismo. Eso te lleva al secuestro psicológioco del que hablaba, lo vi con Bartomeu y lo veo ahora con Laporta".

¿Florentino tiene 'secuestrado' a Laporta?

"Florentino es un tipo muy inteligente y José Ángel Sánchez, el más empático del fútbol europeo. Y todo ese glamour y saber hacer, ante alguien que lleva diez años sin estar en el mundo del fútbol... Hemos llegado al extremo de que en una comida del Trofeo Joan Gamper estaba Florentino ¿Quién se lo podía imaginar? No significa que Florentino y Laporta no puedan tener relación, pero el Barça estuvo a favor del acuerdo CVC justo hasta cuando el Real Madrid dijo que no. Blanco y en botella".

¿Qué pensó cuando vio la foto de Laporta, Florentino y Agnelli comiendo juntos?

"¡Qué los náufragos siguen y comen juntos! Cuando uno se pregunta qué queda de la Superliga, son solo tres clubes que van a cambiar de estrategia. Si dedicaran todo este tiempo a otras cosas avanzaríamos más".

¿Cree que la UEFA está siendo muy laxa con clubes como el PSG o el City?

"El problema del fair play financiero es que siempre es a posteriori. En este tema tendremos que recordar que ambos fueron sancionados por la UEFA por denuncias de LaLiga y el TAS los absolvió. Ese es un problema. El TAS no es el Vaticano de la justicia deportiva, ni mucho menos. Es un modelo que hay que mejorar y que se aplique antes. Como es el caso del Barcelona que ha tenido que acatar unas normas. Pero está claro que lo del PSG es intolerable. Es un dopaje. En los últimos tres años el PSG ha recibido inyecciones de dinero por valor de 800 millones de euros. Si esto no se termina, el fútbol terminará teniendo 20 jeques en 20 clubes diferentes dominándolo todo".

¿Veremos LaLiga en otros países?

Lo veremos, si, pero no es llevar LaLiga sino llevar un partido. Parece que iba a ser un drama, pero cuando la Supercopa se juega en Arabia desaparecen los problemas de integridad. Lo veremos incluso con Rubiales de presidente de la RFEF.