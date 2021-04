Tebas confirma un segundo informe de LaLiga que ratifica que no hubo insulto de Cala a Diakhaby

Nueva 'puesta a punto' de Javier Tebas, presidente de LaLiga, en una conferencia que ha protagonizado este miércoles.

Las incongruencias sobre el público en distintos eventos deportivos

Tebas, reiteró su confianza en que el público, entre un 10 y un 20 por ciento, regrese a los estadios de fútbol de los clubs profesionales antes de que concluya la temporada 2020-21, y cifró en 1 000 millones de euros las pérdidas netas provocadas por la COVID-19: "Estamos preparados para que haya público mañana. Hay que resolver el gran problema de las aglomeraciones. Estamos desconcertados últimamente porque en Badajoz hubo 7.000 espectadores y hemos visto conciertos. Esto es anacrónico como que ha habido pabellones en los que se ha jugado un partido de Asobal con público y luego otro de ACB sin público. No queremos llenar los estadios. Espero que los últimos partidos de liga haya público entre un 10 y un 20 por ciento", comentó.

����‍♂️Tebas en @directivosAdea



��”Es una incoherencia que en @LaLiga no haya público y en Badajoz el otro día 7.000 personas o que en un pabellón primero se juegue un partido de la Asobal con público y seguido uno de la ACB sin público” pic.twitter.com/OoOO5RCN2U — Isaac Fouto (@isaacfouto) April 14, 2021

En su ponencia '¿Cómo gestionar los efectos de la COVID-19 en los clubes de fútbol' dentro del Foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), celebrado en el Auditorio de Zaragoza, Javier Tebas sugirió que se deben emplear otras variables para decidir la asistencia de público, y no solo el índice de contagios.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Se debe mirar el índice de ingresados y de ocupación de las camas UCI, que normalmente están bajando", apuntó el presidente de la patronal de clubs, que informó de que LaLiga ha llevado a cabo 194 000 test de antígenos y 140 000 PCR.

En estas dos temporadas de pandemia, los clubs de LaLiga Santander y SmartBank "han dejado de ingresar" 2 000 millones, han rebajado sus gastos en 1 000 millones y registraron 1 000 millones de pérdida neta, de los que han financiado 750 millones gracias a fondos de inversión, principalmente ingleses, y bancos.

"No hemos pedido ninguna ayuda de rescate al Gobierno. Nuestras medidas de control económico han ayudado a mantener la disciplina financiera en época de COVID. De Europa vamos a ser la Liga que 'menos peor' va a salir de esta pandemia. El ADN de LaLiga es el control económico, lo más importante que se ha implantado desde que llegué, eso hace que el sector financiero se fíe", manifestó.

Las presiones por terminar la temporada pasada

Tebas recordó que recibió "presiones de todo tipo" para dar por terminada la temporada 2019-20 y que descendieran unos u otros clubs. "Recibimos propuestas de ligas de 28, pero desde la Comisión Delegada de LaLiga decidimos que se iba a terminar la temporada", dijo tras desvelar que aún no ha podido reunirse con el nuevo presidente del CSD, José Manuel Franco.

En este sentido, subrayó que cuando Francia anunció que suspendía los campeonatos por la pandemia publicó un tuit en el que calificaba como "irresponsable" la medida del presidente de la República, Emmanuel Macron. "El tuit era claro, para que se supiera que la liga no iba a seguir ese camino. Me llamó hasta la embajadora. En Francia hubo presiones para que no se retomara la competición. No diré de qué equipo es Macron ...", indicó.

Un segundo informe ratifica que no hubo insulto de Cala a Diakhaby

Auguró que va a haber menos traspasos en el próximo mercado de verano por la crisis del coronavirus, auque "sí puede haber operaciones puntuales y excepcionales" de fichajes de alguna estrella. "Pero en el global se va a disminuir. Se van a hacer operaciones de trueque, no de dinero", explicó.

En la próxima negociación de los derechos de televisión, Tebas desveló que los operadores podrán optar hasta por cuatro 'paquetes', que van a ser "muy disruptivos" y que a la Liga española les va a ir "mucho mejor" que a sus rivales como la italiana o la Bundesliga, aunque no con subidas "de doble dígito".

Acerca de la suspensión del recuento de las elecciones a la presidencia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), celebradas el pasado viernes y aplazado el escrutinio "por agotamiento" e indisposición de uno de los miembros de la Mesa Electoral, dijo que "para una serie de Netflix está bien. Pero no sé si de comedia o suspense", añadió.

Igualmente, sobre las acusaciones del jugador del Valencia Mouctar Diakhaby de que LaLiga 'no cuenta todo' sobre la investigación por el presunto comentario racista de Juan Cala, del Cádiz, declaró que "está en su derecho. Se ha hecho un trabajo con el sonido del estadio como con la lectura de los labios. Y no se detecta que Cala dijera ese insulto. Tenemos un segundo informe que ratifica que no se oye ese insulto", recalcó.